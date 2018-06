Gemeinderat genehmigt weitere Gemeinschaftsunterkunft

Das Landratsamt kann wie geplant im Gebäude der Druckerei Schmorl an der Zeppelinstraße eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber einrichten. Der Bauausschuss des Sigmaringer Gemeinderats hat die beantragte Nutzungsänderung einstimmig genehmigt.

Mit dem Beschluss kann der Landkreis das Gebäude wie geplant kaufen. Somit kann gegenüber des Fürstenhofs eine weitere Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet werden. Im Haus Schmorl sollen bis zu 85 Asylbewerber untergebracht werden. Die ursprünglichen Überlegungen, das Gebäude größtenteils für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu reservieren, wurden nach Angaben von Kreiskämmerer Franz-Josef Schnell verworfen. Diese Pläne hätten die freien Träger, die die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge betreuen, abgelehnt. Das Haus Nazareth und Mariaberg hielten es für falsch, die Minderjährigen in Kombination mit einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen, erklärte Schnell den Grund.

Alexandra Hellstern-Missel von der CDU kritisierte im Gemeinderat die Flüchtlingspolitik des Landkreises: „Wir haben im Kreis kein Flüchtlingsproblem, sondern ein Verteilungsproblem“, sagte sie. Die Stadt Sigmaringen könne die Probleme des Landkreises nicht im Alleingang lösen. Hellstern-Missel erklärte: Die Entscheidung, den Fürstenhof als Gemeinschaftsunterkunft umzuwidmen, habe der Gemeinderat getroffen, bevor die Erstaufnahmestelle nach Sigmaringen kam. „Nun sind wir Opfer von Synergieeffekten.“ Der Landkreis argumentiert, dass es wirtschaftlich sinnvoll sei, in der Nachbarschaft zum Fürstenhof eine weitere Gemeinschaftsunterkunft zu betreiben.

Finanzdezernent Franz-Josef Schnell reagierte auf diesen Wortbeitrag, indem er einen Rückgang der vom Landkreis in Sigmaringen untergebrachten Asylbewerber erläuterte: Bis Mittwoch waren in den Sigmaringer Gemeinschaftsunterkünften 465 Asylbewerber untergebracht. Die Einrichtung an der Landesbahnstraße wurde am Donnerstag aufgelöst. Deshalb sinke diese Zahl um 125 auf 340 Asylbewerber. Bis das Haus Schmorl wegen der anstehenden Umbauarbeiten bezogen werden könne, würde es ungefähr ein halbes Jahr dauern. Der Kreis werde künftig darauf achten, die Asylbewerber in der Anschlussunterbringung gleichmäßig zu verteilen. Allerdings hänge dies auch von den Immobilienangeboten ab. „In Sigmaringen bekommen wir verhältnismäßig viele Angebote.“