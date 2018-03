Gemeinderat bewilligt 3,6 Millionen Euro für Schulsanierung

Der Sigmaringer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Arbeiten für die energetische Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums in Höhe von als 3,6 Millionen Euro vergeben.

Darin enthalten sind Elektroarbeiten, Lüftungsinstallation, Sanitärinstallation, Rohbau- und Abbrucharbeiten sowie Verglasungsarbeiten und Sonnenschutz. Die Ausschreibungen für Rohbau- und Abbrucharbeiten sowie Abdichtungsarbeiten wurden aufgrund von überteuerten Angeboten aufgehoben. Für Rohbau- und Abbrucharbeiten ging lediglich ein Angebot in Höhe von 909 000 Euro ein, für Abdichtungsarbeiten bot ebenfalls nur eine Firma ihre Dienste an – für 149 000 Euro. Die beiden Werke werden nochmals gesondert ausgeschrieben, dafür will die Stadt aktiv auf regionale Handwerksbetriebe zugehen. „Kommen wir dadurch in zeitlichen Verzug?“, wollte Ratsmitglied Matthias Dannegger (FWV) wissen. Stadtbaumeister Thomas Exler verneinte, dass die eine erneute Ausschreibung zwangsläufig zu einer längeren Bauzeit führe. „Der Druck erhöht sich aber“, so Exler. Die Schule wird in drei Bauabschnitten saniert. Der erste Bauabschnitt wird bis Februar 2019 andauern, der zweite bis September 2019 und der dritte bis 2020.