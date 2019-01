Gemeinderätin Hellstern-Missel: Bauausschuss wurde nicht konsultiert

Bezugnehmend auf den Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ von Samstag, „Gründerzeit-Haus verliert seinen Charakter“, hat CDU-Stadträtin Alexandra Hellstern-Missel in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ihre Verärgerung über die Berichterstattung geäußert und die Stadt gebeten, das Vorgehen bei der Sanierung des Hauses in der Fürst-Wilhelm-Straße 4 aus Verwaltungssicht darzulegen.

Sie interpretierte den Artikel dahingehend, dass das umgebaute Haus in der Presse als verunstaltet beschrieben wurde und wertete dies offenbar als Kritik an ihrer Funktion als Mitglied im Bauausschuss, welcher laut Artikel über das Vorhaben entschieden hatte – diese Information wiederum stammt von Hauptamtsleiter Heiko Gollmar, der im Wortlaut auf die Presseanfrage der „Schwäbischen Zeitung“, ob eine Genehmigung für das Vorhaben erteilt wurde, schrieb: „Ja es ist eine Baugenehmigung beantragt und auch erteilt worden.“

„Der Bauausschuss hat darüber aber nie beraten und dem Umbau nie zugestimmt“, stellte Hellstern-Missel richtig. Zudem bat sie die Bauverwaltung, künftig ein Auge drauf zu werfen, welche Gebiete künftig überplant werden sollen. Stadtbaumeister Thomas Exler legte daraufhin die chronologische Abfolge der Ereignisse dar: Gemäß des Bauatrags des Bauherrn von April 2018 handelte es sich beim Vorhaben nur um eine geringfügige Grundrissänderung – heißt: bleibt das Vorhaben in einer Großenordnung von unter 100 000 Euro, muss der Ausschuss nicht über den Sachverhalt beraten. Dies erfolge nur, nur wenn das Planungsrecht betroffen sei. „Das war nicht der Fall“, so Exler.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Bauherrn habe die Stadtverwaltung am 14. Juni festgestellt, dass die Maßnahmen umfangreicher entwickeln, als gedacht. Der Bauherr wurde deswegen aufgefordert, ergänzende Unterlagen und Gutachten, etwa bezüglich des Brandschutzes und der Barrierefreiheit einzureichen, was auch geschah. Die Kosten beliefen sich letztlich auf über 100 000 Euro – das Planungsrecht sei weiterhin davon aber weiterhin nicht berührt worden, der Bauausschuss habe sich deswegen auch dann nicht mit dem Thema befasst. Aufgrund der anstehenden Sommerpause sei der Ausschuss auch nicht über die Entwicklungen informiert worden. Im August erfolgte daher die Baugenehmigung und im Oktober die Abnahme.

Seine rhetorische Frage „hätte die Stadt eingreifen können?“ beantwortet Exler wie folgt: „Es gibt dort keinen Bebauungsplan. Wir können also auf die Gestaltung der Häuser, etwa hinsichtlich der Farbgebung, keinen Einfluss nehmen.“ Da das Gebäude auch nicht unter Denkmalschutz stehe, könne sich die Stadt nicht anmaßen, in Privateigentum einzugreifen. Das Gremium könne allenfalls Empfehlungen aussprechen, die aber nicht bindend seien. „Das setzt aber auch voraus, dass man weiß, was geplant ist“, so Exler.

Die Farbgestaltung betreffend habe es einen Appell an den Bauherr gegeben, sich zu melden. „Das hat der Bauherr aber anders entschieden, und das ist das gutes Recht des Eigentümers“, so Exler abschließend.