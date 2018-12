Gemeinderäte erhalten höhere Sitzungsgelder

Die Stadt erhöht die Aufwandsentschädigung für die Gemeinderäte: Künftig erhalten sie für eine Sitzung, die länger als drei Stunden dauert, eine Entschädigung in Höhe von 50 Euro. Im Vergleich zur bisherigen Entschädigung in Höhe von 30 Euro kommt dies nahezu einer Verdopplung gleich. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag.

Die Sitzungsgelder sind nach dem zeitlichen Aufwand gestaffelt. Dauert eine Sitzung weniger als drei Stunden, liegt die Entschädigung bei 30 Euro (bislang 20 Euro). Ab einer Dauer von drei Stunden gibt es 50 Euro – egal wie lange die Sitzung dauert. Die dritte Staffelung (mehr als sechs Stunden) wurde gestrichen.

Zusätzlich zur Entschädigung pro Sitzung erhalten die Gemeinderäte einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 30 Euro (bislang 20 Euro). Die Chefs der vier Fraktionen erhalten monatlich künftig 60 Euro (bislang 50 Euro). Bürgermeister Marcus Ehm sprach von einer mäßigen Erhöhung und machte deutlich, dass die bisher üblichen Aufwandsentschädigungen seit 1991 nicht mehr erhöht wurden.

Rechnet man die Ausschuss- und Fraktionssitzungen hinzu, dann kommt ein Gemeinderat monatlich auf mindestens drei Sitzungen. Seine Entschädigung liegt dann inklusive der Pauschale bei 110 Euro.

Klaus Kubenz von den Freien Wählern machte darauf aufmerksam, dass auch Wahlhelfer nach diesem Prinzip entschädigt werden. Insgesamt liegt das Budget der Stadt bei jährlich 60 000 Euro. Die Erhöhung beträgt 15 000 Euro.