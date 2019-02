Gemeinderäte besuchenPartnerstadt Feldkirch

Eine Delegation des Sigmaringer Stadtrats ist in Begleitung von Bürgermeister Marcus Ehm in die Partnerstadt Feldkirch gefahren.

Das Wochenende war aus vielerlei Hinsicht ein besonderes: Für Bürgermeister Ehm war es das erste Partnerschaftswochenende in Feldkirch – für Feldkirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold zugleich das letzte seiner inzwischen 28-jährigen Amtszeit. Die offizielle Verabschiedung erfolgt am 12. März im Rahmen einer Sitzung der Stadtvertretung Feldkirch.

Für die Teilnehmer organisierte die Stadt Feldkirch ein interessantes Programm. Das neue Jugendhaus „Graf Hugo“ , das die Stadt Feldkirch im Januar 2019 eröffnete, wurde besichtigt. Dort wird im Rahmen der offenen Jugendarbeit den Jugendlichen ein Kreativitäts- und Rückzugsort geboten. Auch die Jubiläumsausstellung, die anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Feldkirch installiert und bis September verlängert ist, wurde besichtigt.

Am Sonntag war die Delegation zur traditionellen Schlüsselübergabe im Rathaus geladen, wo die Narren offiziell den Rathausschlüssel entgegennahmen. Schließlich wurde auch der anschließende Fasnetsumzug besucht, an dem auch Sigmaringer Narrenvereine teilnahmen.

Bürgermeister Berchtold freute sich über den Besuch, insbesondere auch über die Anwesenheit zweier Mitglieder, die seit der Gründung der Städtepartnerschaft regelmäßig am Austausch teilnehmen: Bürgermeisterstellvertreter und Stadtrat Elmar Belthle sowie Altstadtrat Egon Strobel. „Es sind die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen, die die Freundschaft am Leben erhalten“, so Berchtold bei seiner Ansprache.

Bürgermeister Ehm betonte die Wichtigkeit der Städtepartnerschaften und internationalen Beziehungen für ein geeintes Europa. „Über die vergangenen Jahre sind aus der Städtepartnerschaft viele intensive Freundschaften hervor gegangen – diese wollen wir weiter pflegen und intensivieren“, sagte er.