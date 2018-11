Gemeindeforum nimmt drängende Kirchenfragen in den Fokus

Codekanin Dorothee Sauer hat zum Gemeindeforum einen voll besetzten Saal im evangelischen Gemeindehaus begrüßt: Das vom Gemeindeteam dreistündige Programm war straff organisiert und gespickt mit hochwertigen Beiträgen – von „innen“ als auch von „außen“. Bei der Kleingruppenarbeit kristallisierte sich abschließend dann auch der Bedarf nach Vertiefung der Themen heraus.

Der Posaunenchor eröffnete die Veranstaltung und nach dem geistlichen Impuls von Pfarrer Matthias Ströhle übernahm Diakon Albrecht Holzhäuer die Moderation des Abends. Der Start war eine sehr interessante Innenansicht zum Überschriftsthema „Kirche-Heimat oder Fremde?“ in Form von fünf Trailerfilmen, die unter der Federführung von Jana Böhm von den diesjährigen Konfirmanden gedreht wurden. Sehr aufschlussreich blickten die jungen Menschen kritisch, aber auch überrascht in die große Vielfalt der Kirche. Eine weitere, bereichernde Außenansicht von Dekan Christoph Neubrand begann dieser mit einer Anekdote einer erbosten Frau mit evangelischem Glauben, die nicht zufrieden war mit dem katholischen Beerdigungsritual für ihren Ehemann. Sie habe gesagt, sollte es bei ihrer Beerdigung nicht besser gemacht werden, trete sie sofort aus der Kirche aus.

Kritisch beleuchtete Unternehmensberater Wilhelm Stöcker das Thema Kirche in Bezug auf die Arbeitswelt. Um eine wichtige Stütze der Gesellschaft zu bleiben, müsse sich die Kirche viel stärker und aktiv in die Arbeitswelt einbinden. Zudem würden die vielen verschiedenen Glaubensrichtungen ein großes Konfliktpotential bergen. „Sorry dass von mir nicht nur Harmonie gekommen ist“, schloss der Referent seine Worte und erntete ein „super“ aus dem Publikum. Professor Holger Morgenstern referierte zum spannenden Thema der Kirche in der digitalisierten Welt. „Egal ob digital oder analog, es muss echt sein“, erklärte der Hochschuldozent und stellte aber klar, dass kein Weg an der Digitalisierung vorbeiführe, sollte die Kirche am Ball bleiben wollen.

Der Religionslehrer Steffen Maile berichtete von kontorversen Diskussionen zum Thema Kirche mit angehenden Abiturienten. Pfarrer Thomas Lehnardt ging in seiner Sozialraumanalyse auf die Klausurtagung des Sigmaringer Kirchengemeinderates ein, die er begleitet hatte. Er kategorisierte die Kirche in die Bildungs- Familien- Heimat- und Beteiligungskirche. Beispielsweise habe Sigmaringen eine große Anzahl an „DiMiDo-Christen“, womit er die Studenten meinte, die dienstags mittwochs und donnerstags vor Ort seien und aber durchaus zur Zielgruppe gehören würden. „Gehen Sie mit ihren potentiellen Kunden ins Gespräch!“, so seine Aufforderung. In Arbeitsgruppen wurden anschließend die Themen „Kirche in der digitalisierten Welt“, „Ökumene“, „Kirche und Arbeitswelt“, „Jugend in der Kirche“, und „Kirche in der Gesellschaft“ intensiv erörtert. Die Ergebnispräsentation konnte aufgrund Zeitmangels nicht mehr vorgestellt werden, doch von allen Teilnehmern wurde deutlich signalisiert, an einer weiteren Vertiefung zum Thema mitzuarbeiten. „Ich habe sehr große Aufmerksamkeit wahrgenommen“, gab Codekanin Dorothee Sauer gab ihren Eindruck des Abends wieder. Prälat Prof. Dr. Christian Rose lobte die spannende Veranstaltung und warnte aber gleichzeitig, nicht zu viele Impulse aufzugreifen, um die Balance nicht zu verlieren.