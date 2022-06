Gelungener Auftakt zum Stadtradeln im Landkreis Sigmaringen

Begleitet von strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen nahmen vergangenen Montag rund 90 Radfahrende aus dem gesamten Landkreis an der Sternfahrt als Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln teil. Die Sternfahrt umfasste drei Touren aus Richtung Neufra, Bad Saulgau und Pfullendorf kommend, die wiederum alle das Landratsamt als gemeinsames Ziel ansteuerten.

Landrätin Stefanie Bürkle begrüßte die Radfahrenden und gab zugleich den Startschuss zum Stadtradeln im Landkreis Sigmaringen: „Ich freue mich über die zahlreichen Teilnehmenden an der Sternfahrt und hoffe auf viele gefahrene Kilometer, vor allem mit dem Rad anstelle des PKWs.“ Die Kreischefin informiert, dass sich insgesamt rund 1600 Personen in rund 200 Teams für das Stadtradeln angemeldet haben: „Dies verdeutlicht das große Interesse innerhalb der Bevölkerung an einer bewussten Fortbewegung. Der Radverkehr ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Mobilität.“

Bei der Aktion Stadtradeln, die noch bis zum 10. Juli andauert, sind alle Interessierten eingeladen, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Die Möglichkeit zur Anmeldung, weitere Informationen sowie Vorschlagsmöglichkeiten zur Optimierung der Radstrecken finden sich unter www.stadtradeln.de.