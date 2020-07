Gelöste Handbremse: Zwei Autos beschädigt

Eine 27-jährige Frau hat am Dienstagmittag um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sigmaringer Krankenhauses in der Hohenzollernstraße vergessen, die Handbremse an ihrem geparkten Auto zu ziehen. Das Auto setzte sich bei leicht abschüssigem Gelände in Bewegung und rollte auf zwei geparkte Autos. Es entstand Schaden von mehreren Tausend Euro. Einer der geparkten Wagen wurde laut Polizei an der Achse beschädigt, sodass er nicht mehr fahrbereit war.