Geldsegen für Angelo-Stiftung

Im Vorfeld der Verabschiedung des Weihnachtspäckchenkonvois hat Dennis Ramsperger von Round-Table Sigmaringen einen Spendenscheck in Höhe von 6000 Euro an Evi Clus von der Angelo-Stiftung übergeben. Diese Summe ist das stolze Spenderergebnis einer Talkrunde im Hofgarten, die im Oktober unter der Regie des Round-Table Sigmaringen organisiert und zugunsten der Angelo-Stiftung durchgeführt wurde. Evi Clus zeigte sich dankbar und überwältigt von der Spendenhöhe. „Es freut mich sehr, dass das ehrenamtliche Engagement im ländlichen Raum gestiegen ist.“ Wie jede große Stiftung ist auch die Angelo-Stiftung auf Spenden angewiesen. Clus betonte, dass jeder vor Augen haben sollte, dass das Glück nicht selbstverständlich ist und jeder einmal in die Lage kommen könnte, Hilfe zu benötigen. Dann ist es gut, dass es Menschen gibt, die auch gern bereit sind zu helfen. Foto: Peggy Meyer