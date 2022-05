Gelb in zahlreichen Variationen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der privaten Galerie „Kunst im Häusle“ ist am Wochenende des 14. und 16. Mais die Ausstellung „LICHT – Orientierung in der Dunkelheit“ mit Arbeiten von Viola Mirtschin eröffnet worden. Die Kunst im kleinen Rahmen in der Roystraße 8, die zum neunten Mal ihre Türen als Plattform für Künstler aus der Region öffnet, zog viele Kunstinteressierte an.

Auch dieses Mal schien die Sonne bei einer Vernissage im „Häusle“, was den Gästen die Gelegenheit gab, anregende und interessante Gespräche in einer gemütlichen Garten-Café-Atmosphäre zu führen. Die Künstlerin war während des Nachmittags eine beliebte Ansprechpartnerin.

Die Arbeiten von Viola Mirtschin – Acryl, Radierung und Zeichnung – geben ein reichhaltiges Spektrum der künstlerischen Vielfalt wieder.

Mirtschin ist freischaffende Künstlerin und Pädagogin, lebt seit 2012 in Sigmaringen, liebt Herausforderungen, Bewegung und Kommunikation ebenso, wie den Raum der Stille und Abgeschiedenheit, auch um Erlebtes in Bilder und zuweilen auch in Texte zu verwandeln. Ihre Werke lassen sich der Grafik, der Malerei und der experimentellen Kunst zuordnen. Dabei ist ihre Farbpalette bunt. Doch hin und wieder zieht sie eine bestimmte Farbe magisch an, sodass es mittlerweile Bildepochen zu Rot, Blau, Grün-Gelb-Blau, Grün-Gelb, Gelb und Bunt gibt. Weiß und Schwarz, als unbunte Farben, sind für Viola Mirtschin ein Muss in ihren Bildern, denn sie tragen den Charakter von Licht und Schatten, Ausdruck der Lebendigkeit, der Gegensätze und der Harmonie.

Aus der Grafik kommend war es für Viola Mirtschin eine ihrer angenommenen Herausforderungen, die Realitätsdarstellung loszulassen. Sie arbeitet nunmehr nach einer ihrer gern zitierten Aussagen „Kunst ist das Versprechen, anders zu sein als die Realität.“ von David Bowie.

Die Ausstellung geht vom 15. Mai bis zum 3. Juli und ist jeden ersten und zweiten Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Monat geöffnet. Termine auch nach telefonischer Absprache jederzeit möglich. Roystraße 8, 72488 Sigmaringen, Tel. 07571/746196, parusel@t-online.de, kunstimhaeusle.de.