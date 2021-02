Geköpfte Kinder und enteignete Kunst

Kinderhexenprozesse, Luftkrieg und Zwangsenteignungen sind unter anderem Themen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das traurige Kapitel „Kinderhexenprozesse“ in der Geschichte der hohenzollerischen Fürstentümer im 17. Jahrhundert, als mehrere Kinder wegen angeblicher Hexerei hingerichtet wurden, arbeitet Johannes Dillinger von der Universität Oxford auf. Der Hexereiverdacht gegen die Geschwister Anna Maria und Hans Sterck von Engelswies wurde 1678 in Sigmaringen anhängig. Anna Maria war acht Jahre alt, ihr Bruder sechs. Hans starb im Gefängnis, Anna Maria wurde im September 1679 im Sigmaringer Schloss geköpft.

Bezug zum Raum der Oberen Donau haben zwei weitere Beiträge in dem Doppelband. Zur Baugeschichte der Burg Falkenstein bei Thiergarten im Donautal präsentiert Wolfgang Teyke neue Überlegungen, und auf Pläne des Architekten Rudolf Schwarz zu einer umfassenden baulichen Umgestaltung des Klosters Beuron aus den Jahren 1958/59 ist Johannes Werner im Archiv des Erzbistums Köln gestoßen.

Rolf Vogt und Joachim Streit beschäftigen sich unter dem Titel „Heimatlieder und Bombentrichter“ mit dem 1938 fertiggestellten Fliegerhorst bei Grosselfingen/Bisingen und mit der Luftwaffe in Hechingen, wo 1939/40 der Stab eines Fliegerkorps stationiert war.

Eine exemplarische Studie zum Schicksal von jüdischem Kunstbesitz anhand der Hohenzollern-Sammlung des Hechinger Textilfabrikanten Carl Löwengard legt Marius Golgath vor. Carl Löwengard, der sich seiner hohenzollerischen Heimat tief verbunden fühlte, hatte eine beachtliche Sammlung von Kunstwerken mit hohenzollerischen Motiven und eine umfangreiche Bibliothek mit 300 Druckwerken zu Hohenzollern angelegt. Der Besitz Löwengards wurde im Dritten Reich „arisiert“, das Sammlungsgut an den Hechinger Fabrikanten Reinhold Maute verkauft. Carl Löwengard starb vor der geplanten Auswanderung in die USA, die Töchter emigrierten. Nach dem Krieg musste Reinhold Maute den Töchtern die Hohenzollern-Sammlung zurückerstatten. 1953/54 wurden die Sammlung und die Bibliothek an den hohenzollerischen Landeskommunalverband verkauft. Die Kunstwerke kamen in das Hohenzollerische Landesmuseum, die Druckwerke in die Bibliothek des Landeskommunalverbands, die sich mittlerweile im Kreisarchiv Sigmaringen befindet. Ein wichtiges Ergebnis des Aufsatzes ist die Feststellung der restitutionsrechtlich einwandfreien Eigentumsrechte des heutigen Hohenzollerischen Landesmuseums und der Bibliothek des Kreisarchivs Sigmaringen an den Sammlungsgegenständen. Da das Vermögen Carl Löwengards in der NS-Zeit auseinandergerissen wurde, ist es eine Besonderheit, dass sich Sammlung und Bibliothek weiterhin in Hohenzollern befinden.

Grundlegend neue Erkenntnisse zu den verwandtschaftlichen Verflechtungen der frühen Eginonen (Grafen von Urach), der Grafen von Achalm und der Welfen im 11. und frühen 12. Jahrhundert veröffentlicht Jürgen Scheff. Die Bau- und Gartengeschichte des ehemaligen Dominikaner-Terziarinnenklosters Binsdorf wird von Isabel David und Timo Raible umfassend dargestellt. Martin Zürn stellt die Frage „Aufklärung oder Oberschwaben?“