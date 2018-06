Geglückte Premiere: Festival zieht Massen an

Die Erstauflage des Sigmaringer Streetlife-Festivals konnte sich sehen lassen: Festbühne, Festzelt, 15 Foodtrucks, regionale Dienstleister und Gewerbetreibende sowie jede Menge Musik und Shows, Spiel, Spaß, und Aktion haben am Wochenende auf dem Festplatz an der Stadthalle kurzweilige Unterhaltung für die ganze Familie geboten. Zwar hatte sich pünktlich zum Festival-Auftakt ein mächtiger Gewitterregen über den Festplatz ergossen, aber den deutete der Veranstalter optimistisch als Petrus’ Segen. Die restlichen zwei Tage zeigte sich das Wetter ganz passabel.

„Wir sind mit dem Verlauf und der Resonanz zufrieden, heute haben wir schätzungsweise an die 1000 Besucher und morgen mit Sicherheit noch mehr, und das ist trotz des Badewetters beachtlich“, resümierte am Samstagabend ein optimistischer Guido Sigl, der gemeinsam mit Sasa Agic, Neff Beser, Matthias Eisele, Tobias Flohr und Philipp Geuder für die Organisation verantwortlich zeichnete. „Am Freitagabend mussten wir zwar wetterbedingt spontan umplanen, aber das war im Endeffekt auch eine super Lösung.“ So wurde aus der ursprünglich angedachten Latino-Party im Freien kurzerhand eine stimmungsvolle Regenparty mit den „Räama-Sängern“ im Festzelt.

Am Freitag lassen sich die Gäste noch bitten

Zuvor hatte es am Nachmittag als Auftakt lateinamerikanische Rhythmen gegeben. Kourosh Sanei Kashani, der im Alfons X Salsa und Bachata unterrichtet, brachte mit seiner Partnerin Tatjana Tomm und seiner Salsa Show einen Hauch Karibik und Lebensfreude auf die nasse Bühne. Leider war das Interesse der Besucher am zuvor angebotenen Salsa-Schnupperkurs sehr begrenzt, ebenso an der tags darauf angebotenen AOK-Zumbaparty. Am Samstag hatte sich kein halbes Dutzend vor der Bühne eingefunden. „Mit den Sigmaringern ist das nicht so einfach, da brauchst einen langen Atem“, merkte ein Besucher an. Neben den Mitmach-Angeboten gab es auf der Bühne an allen Tagen ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm: Darbietungen der Tanzschule „Körperarbeit und Tanz“ aus Überlingen und der Stettener Tanzgruppe „Ladykracher“, eine Modenschau des Albstädter Klamottenladens, Fanfarenzug, Rock und Pop mit der Balinger Band „Fenders 55 und ein Konzert mit der Sängerin Christine Saci, einer gebürtigen Pfullendorferin, die seit fünf Jahren in Überlingen lebt und unter anderem mit dem Rapper Kay One gesungen hat. Samstagabend unterhielt gewohnt stimmungsvoll der Männergesangverein Josefslust mit a-capella-Gesang.

Leckeres Essen, gesalzene Preise

Genau so abwechslungsreich wie das Programm auf der Bühne war auch das restliche Angebot. Das weitläufige Areal, das mit seiner großen Fläche die Besucher teilweise fast „verschluckte“, brachte auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und dem Treiben mit etwas Abstand zuzuschauen. Glücksrad drehen, legal Graffiti sprayen, auf der Hüpfburg toben oder Torwandschießen, beim Bubble-Soccer-Turnier des SV Sigmaringen mitmachen, sich schminken lassen oder einfach nur das „Straßenleben“, außerhalb der eigenen vier Wände, bei Musik und Wein genießen, für alle Altersklassen war etwas dabei. 15 Foodtrucks versorgten mit einer kulinarischen Bandbreite der Extraklasse. Von herzhaft-deftig wie Rumpsteak oder Spanferkel konnte man geschmacklich über Langos und Burger bis hin zu Einhornkebab und Baumstriezel eine ganze Geschmackspalette ausprobieren. Das reichliche und vielfältige Angebot mit teilweise sehr exotisch anmutenden Speisen erschwerte zwar etwas die Auswahl, erleichterte aber das Anstehen, denn es bildeten sich nur am Sonntag vereinzelt längere Warteschlangen.

Für etwas Unmut sorgten hauptsächlich bei Familien die Preise auf dem Festgelände und die Taschenkontrolle am Eingang wegen mitgebrachter Getränke. Insgesamt zeigten sich aber viele Besucher beeindruckt vom Ambiente und der Größe der Veranstaltung.

Katrin Henselmann aus Inzigkofen war an beiden Tag mit ihrer Tochter Anne auf dem Festplatz, sie fühlten sich rundum wohl. „Samstag war es nicht so voll, das gefiel mir persönlich sogar besser. Es ist schon Wahnsinn, was die Veranstalter hier geleistet und auf die Füße gestellt haben, eine tolle Veranstaltung. Und dass die Preise teurer sind, ist doch bei solchen Events normal, dafür ist es ja auch etwas Besonderes.“ Alles in allem eine gelungene Premiere des ersten Streetlife-Festivals, das unbedingt eine Fortsetzung erfahren sollte. Und Luft nach oben gibt es ja bekanntlich immer, beim Veranstalter wie auch beim Publikum.