Gegen den Trend: Preise im Unverpackt-Laden bleiben stabil

Seit einem Jahr gibt es den Unverpacktladen „Tante und Emma“ an der Schwabstraße in Sigmaringen. Storemanagerin Kirsten Klein zeigt sich mit der Resonanz zufrieden. „Nach einem guten ersten Jahr durchleben wir gerade eine Flaute. Nun sollte es wieder bergauf gehen.“

„Tante und Emma“ hofft auf das Café-Geschäft, das jetzt hochgefahren wird. Drinnen und draußen sind die Kunden zum Verweilen eingeladen. Seit 1. Mai gibt es im Sortiment Salat im Glas von der Gaststätte Freiraum in Laiz. Der Unverpacktladen setzt überwiegend auf regionale Lieferanten. Das ist der Hauptgrund, warum die Preise verglichen mit dem herkömmlichen Lebensmittelhandel zuletzt stabil geblieben sind. Dinkelgetreide bezieht das Geschäft von Pröbstle aus Scheer, diese Lieferkette ist stabil. „Jetzt bewährt sich der regionale Einkauf“, sagt Kirsten Klein.

Im Biosegment rechnet sie für die kommenden Monate nicht mit gravierenden Erhöhungen. Verglichen mit klassischen Bioläden schneide Tante und Emma preislich besser ab, da die Kunden die Verpackungen nicht bezahlen müssten.

Beispiel Backpulver

Doch das Unverpackt-Konzept verfolgt noch einen weiteren Ansatz: Kaufe nur das, was Du wirklich brauchst. Kirsten Klein nennt das klassische Backpulver als Beispiel. Zehn Tütchen werden im Supermarkt in Plastik verschweißt. Wer beim Backen ein Tütchen nicht ganz verbrauche, wirft den Rest entweder gleich in den Müll oder häufig nach vier Wochen, wenn er das nächste Mal zum Backpulver greift. Im Unverpacktladen wird das Backpulver in ein Gefäß abgefüllt und die Kunden nehmen nur so viel wie sie benötigen. Es bleibt also kein Rest übrig.

Weniger Masse, weniger Müll

Kunden kaufen nach der Philosophie ein: „Müll und Massen sind mir zuwider.“ Ihnen genügt, wenn eine Sorte Spaghetti im Angebot ist, weil sie auf eine entschleunigte Weise einkaufen möchten. Zudem werde die Kommunikation wieder wichtiger. Im Gegensatz zum anonymen Supermarkt kommen die Kunden mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch und sie haben die Möglichkeit etwas auszuprobieren, ohne gleich große Mengen wegwerfen zu müssen, wenn etwas nicht schmeckt.

„Unser Reinigungs- und Kosmetiksortiment haben wir stark erweitert“, sagt Klein. Das Sortiment wurde zuletzt etwas umgemodelt: Gemüse und Obst wurden ausgebaut, Backwaren von der Biolandbäckerei Müller aus Schmalegg bei Ravensburg ebenso.

Die Firma Späh im Hintergrund

Eine Späh-Mitarbeiter holt die Backwaren in Bad Saulgau ab und bringt sie nach Sigmaringen. Die Späh-Kantine gehört zu den Kunden von Tante und Emma, denn die Mitarbeiter bekommen für einen Euro ein frisch gekochtes Bio-Essen serviert. Der Dichtungshersteller mit Sitz in Scheer steht als Inhaber des Unverpacktladens im Hintergrund, „deshalb ist bei uns viel Leidenschaft mit im Spiel“, erklärt die Storemanagerin. Trotzdem müsse sich das Geschäft wirtschaftlich tragen und die Kosten für die vier Mitarbeiterinnen und die Miete einspielen.

Zwei Jahre Aufbauzeit

Für den Aufbau des Geschäfts hat sich das Team um Lejla und Sandra Späh insgesamt zwei Jahre Zeit gegeben. „Danach wollen wir einen Strich machen und überlegen wie wir in die Zukunft gehen“, sagt Kirsten Klein.