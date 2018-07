Geflüchtete werden in Workshops aufs Leben in Deutschland vorbereitet

An drei Abenden finden derzeit Integrations-Workshops statt, die Geflüchteten in der Anschlussunterbringung grundlegende praktische Dinge für das tägliche Leben in Deutschland auf niederschwellige Art und Weise vermitteln. Da die Menschen in den Anschlussunterbringungen bereits längere Zeit in Deutschland leben, liegt der Fokus dabei besonders auf dem Austausch von bereits gesammelten Erfahrungen. Das teilt der Caritasverband in einer Pressemitteilung mit.

Bereits 2017 fand eine Schulungsreihe für geflüchtete Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften in Sigmaringen zu praktischen Themen wie Energiesparen-Heizen/Lüften-Mülltrennung, Bewerbungstraining/Vorstellungsgespräch, Grundrechte und Pflichten, Menschenrechte, Demokratie und Gesundheitssystem statt.

Das Training – ein Pilotprojekt – wurden von den Ehrenamtskoordinatorinnen des Caritasverbandes Sigmaringen, der Ehrenamtskoordinatorin der Caritas Biberach–Saulgau und den Integrationsbeauftragten von Stadt- und Landkreis Sigmaringen konzipiert. Bereits Anfang Juli hat durch eine Integrationsmanagerin des Caritasverbandes und die Integrationsbeauftragte der Stadt Sigmaringen ein erstes Training im Fidelishaus im Rahmen des Asylcafés des Caritasverbandes stattgefunden. Das Thema des Abends lautete „Typisch deutsch: Werte und Tugenden hier und dort“. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die die Geflüchteten bereits gemacht hatten, standen dabei im Fokus. Den Verantwortlichen sei aufgefallen, dass viele mit dem Begriff „typisch“ nichts anfangen konnten und es ihnen schwer fiel, über „die Deutschen“ zu urteilen. Alle seien sich jedoch einig gewesen, dass die Bürokratie in Deutschland einen hohen Stellenwert einnehme.

Einzelne hätten über Erfahrungen mit Rassismus berichtet. Außerdem fänden es viele schade, dass sie als „Flüchtlinge“ über einen Kamm geschert würden. Einige hatten erzählt, dass sie anfangs alle Menschen auf der Straße begrüßt hätten, weil dies in ihrem Herkunftsland so üblich sei, bis sie schnell merkten, dass die Begrüßungskultur hier anders gehandhabt werde. Das Thema „Ehe für alle“ löste heftige Diskussionen aus, da man in vielen Herkunftsländern für Homosexualität schwer bestraft wird. Die Teilnehmer waren sehr offen und beteiligten sich rege am Austausch über die Tugenden und Werte der Deutschen.

Die nächsten Workshops im Fidelishaus finden am 17. September zum Thema „Demokratie – Rechte und Pflichten“ (inklusive Rathausbesuch) sowie am 12. November zum Thema „Mülltrennung – Heizen/Lüften“. Alle Materialien stehen Privatpersonen, Helfern oder Organisationen zur Verfügung und können beim Landratsamt angefragt werden.