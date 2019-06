Geflüchtete besuchen die Sigmaringer Stadtbücherei

Deutsch lernen und dabei Wissenswertes über den Alltag in Deutschland erfahren – auf diesem Konzept basieren die Kurse, die von der Deutschen Angestellten Akademie in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen angeboten werden. Die meisten LEA-Bewohner nehmen an diesem fortlaufenden Angebot teil. Nadda Sagr unterrichtet im Wechsel mit drei weiteren Kollegen von Montag bis Freitag Menschen aus unterschiedlichen. Im Rahmen dieses Kurses haben Flüchtlinge nun die Sigmaringer Stadtbücherei besucht. Die Bibliotheksleiterin Christina Thormann, erklärte, wie die Ausleihe funktioniert, welche Ausleihfristen gelten und welche Medien zur Verfügung stehen. Die Flüchtlinge waren erstaunt, da die Wenigsten öffentliche Büchereien mit dieser Vielzahl an Medien aus ihren Herkunftsländern kennen. Vor allem die umfangreiche Auswahl an Zeitschriften und Brett- oder Kartenspielen beeindruckte die Besucher. Kompetent beantwortete Christina Thormann die vielen Fragen der LEA-Bewohner. Einige ließen sich umgehend einen Büchereiausweis ausstellen.