Gefahren frühzeitig erkennen

An 152 Standorten in Deutschland wird inzwischen das kommunale Alkoholpräventionsprogramm HALT (Hart am Limit) umgesetzt. Es ist ein Frühinterventionsprojekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit riskantem Alkohol- oder Mischkonsum. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Um junge Menschen mit riskantem Alkohol- oder Mischkonsum nach einem Ereignis in Zusammenhang mit Alkohol zeitnah zu erreichen, bietet das Projekt eine Beratung zeitnah nach dem Vorfall an. Im Rahmen der Gespräche wird jungen Konsumierenden frühzeitig Unterstützung und Orientierung in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum geboten. Das Ziel ist es, den riskanten Konsumgewohnheiten präventiv zu begegnen, um neben möglichen Suchtentwicklungen auch psychischen, physischen und sozialen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Das kostenfreie Beratungsangebot im Setting von Einzel- oder Gruppengesprächen steht für Menschen bis zum 21. Lebensjahr sowie für deren Familien und Freunde zur Verfügung. Die Beratung und die Beratungsdauer werden individuell nach den Bedürfnissen der jungen Menschen abgestimmt. Die Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote wird bei Bedarf angeregt und begleitet, heißt es in dem Schreiben.

Seit 2009 ist auch die AGJ Suchtberatung Sigmaringen als offizieller HALT-Standort zertifiziert. Unter Koordination der Suchtberatungsstelle arbeitet ein institutionsübergreifendes Team nach diesem Konzept der frühen Alkoholprävention und Alkoholintervention bei Kindern und Jugendlichen. Ein wichtiger Kooperationspartner ist das Polizeipräsidium Ravensburg, ganz im Sinne von: „Alkoholprävention ist nur erfolgreich, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“. Alle Polizeibeamten im Landkreis Sigmaringen wurden laut der Mitteilung über den Ablauf des Projektes aufgeklärt, um Auffälligkeiten von Jugendlichen in Zusammenhang mit Alkoholkonsum besonders in den Blick zu nehmen.

Wichtig ist der Polizei dabei, niederschwellig und frühzeitig den Kontakt zu Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten zu suchen, ohne dabei direkt den Aspekt auf Strafen und Sanktionen zu setzen, sondern den Schwerpunkt der Fürsorglichkeit in den Vordergrund zu bringen. Ziel ist die Verstärkung des Verantwortungsbewusstseins von konsumierenden Jugendlichen und der schadensminimierende Umgang mit Rauscherlebnissen. Die Jugendlichen sollen unter anderem lernen, in Gefahrensituationen risikobewusster zu reagieren.

Zudem informiert die Polizei die Führerscheinstelle als weiteren wichtigen Netzwerkpartner über auffälliges Verhalten. Die Führerscheinstelle betreibt hierauf die seit vielen Jahren etablierte Aktion „Gelbe Karte“. Hier werden unter anderem potentielle Führerscheininteressenten und deren Erziehungsberechtigte auf problematisches Verhalten im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum aufmerksam gemacht und mögliche führerscheinrechtliche Konsequenzen aufgezeigt. Das Projekt HALT wird gefördert durch die gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen.