Gefahr für Bootsfahrer: Naturpark-Ranger untersagt alte Tradition in Gutenstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für viel Andrang hat das Radwegfest der Feuerwehr Gutenstein gesorgt: Zahlreiche Radler und Wanderer nutzten das Frühlingswetter und machten Halt. Besonderer Höhepunkt: Die von der Feuerwehr installierte Fontäne in der Donau, eine lange Tradition im Ort. Doch lange sprudelte das Wasser nicht, denn der Naturpark-Ranger bereitete dem Springbrunnen kurzerhand ein Ende. Das sorgte aufseiten der Feuerwehr für Ärger.

Die Tradition hinter der Fontäne reicht weit zurück: Schon vor mehr als 40 Jahren habe es sie gegeben, erläutert Kommandant Werner Kleiner im Gespräch mit der SZ. Etwa zehn Jahre lang habe sie zwischenzeitlich pausiert, weil Engagierte fehlten, die sich kümmern. Nun, nach der Pandemie, sollte sie wiederbelebt werden, sodass jedes Jahr rund um den 1. Mai die Fontäne wieder in den Himmel schießt. Schon dieses Mal sei es ein Hingucker gewesen, der etliche Touristen zum Stopp bewogen hat.

Kleinstlebewesen seien gefährdet

Doch der Naturpark-Ranger untersagte den Springbrunnen schnell. Wie Samantha Giering vom Haus der Natur auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, habe das zwei Gründe gehabt: Zum einen habe die Fontäne an einer Stromschnelle gelegen und von unten nach oben Wasser gesaugt, was Kleinstlebenwesen bedrohe. Zum anderen waren dort laut Giering auch Bootsfahrer unterwegs, die durch die Fontäne in der Fahrrinne hätten kentern können.

Kleiner hält diese Argumente für untragbar. „Die Pumpe ist einen Meter lang, war durch Leinen abgesichert, fünf Meter hoch und gut sichtbar und sie saugt höchstens im Umkreis von zehn Zentimetern. Das gefährdet doch keinen Bootsfahrer“, beklagt er. Schon während des Fests kritisierte er, dass die Bootsfahrer offensichtlich wichtiger seien als die „alteingesessene Tradition“.

Diskussionen gehen weiter

Vom Tisch ist das Thema nicht, da sind sich beide Parteien einig: Momentan gebe es Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehöre, sodass überlegt werden kann, wie die Fontäne künftig wieder möglich ist.

Nichtsdestotrotz fand das Fest viel Anklang. Die Musikkapelle, die schon morgens musizierend durch das Dorf zog, wünschte den Gästen musikalisch einen schönen ersten Mai. Am Tag zuvor wurde der neue Mannschaftstransportwagen gesegnet und der Abteilung übergeben.