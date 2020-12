Gedichte, Texte und Musik zum Jahreswechsel

In der Online-Reihe „Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten“ des Kreiskulturforums und von Partnern aus der christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen lädt die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen für Dienstag, 29. Dezember, 19 Uhr, zu einer musikalisch-literarischen Meditation unter dem Motto „Der Du die Zeit in Händen hast“ mit Gedichten, Texten, Bildern und Musik zum Jahreswechsel ein.

Die zwölf Raunächte, wie die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar im Volksmund heißen, geben die Möglichkeit Rückschau zu halten und in die Zukunft zu blicken. In ihrem musisch-literarischen Vortrag nehmen Pfarrerin Dorothee Sauer und Pfarrer Matthias Ströhle die Zuschauer mit auf eine Reise durch Vergangenheit und Gegenwart und schauen sich das an, was uns ständig begleitet: „die Zeit“. Mit im Gepäck sind Bilder und Gedichte, unter anderem von Paul Klee, Hermann Hesse, Walter Benjamin und Jochen Klepper. Musikalisch wird die Veranstaltung von Kantor Ferdinand Ehni (Orgel) und Anna Theresa Mikolasek (Violine) gestaltet.