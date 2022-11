Gedenkfeier am Vorabend zum Volkstrauertag in Gutenstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In seiner Ansprache zum Volkstrauertag gedachte Ortsvorsteher Günter Gregori der Opfer der Kriege, der Bürgerkriege, des Terrorismus und politischer Verfolgung. Er erinnerte auch an die, die Widerstand geleistet haben und den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Ebenso gedachte er derjenigen, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind wie auch derer, die verfolgt und getötet wurden, die Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck blickte er in die Zukunft: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung, auf Versöhnung unter den Menschen und den Völkern und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen.“ Zusammen mit dem Abteilungskommandanten der Feuerwehr, Werner Kleiner, und Fahnenträger Lothar Kronenthaler legte Ortsvorsteher Gregori einen Kranz am Ehrenmal nieder. Eine Abordnung Fackelträger der Feuerwehr begleitete die Gedenkfeier. Die einheimische Musikkapelle umrahmte die Feier unter ihrem Leiter Berthold Stroppel musikalisch.