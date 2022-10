Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus Sigmaringen wird am Sonntag, 13. November, um 10.45 Uhr der Volkstrauertag begangen. Schülerinnen und Schülern aus Sigmaringer Schulen werden ihre Gedanken rund um den Volkstrauertag vortragen. Bürgermeister Marcus Ehm wird im Rahmen einer Ansprache an die Opfer der Kriege und die aktuelle Lage erinnern, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung. Die Veranstaltung findet mit musikalischer Umrahmung statt.