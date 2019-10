Gebrüder Luib aus Fulgenstadt erhalten „Unternehmergeist“

Das nun schon vierte „Stelldichein“ vom Unternehmerverband des Landkreises Sigmaringen überraschte dieses Jahr die Fulgenstädter Brüder Pius und Sebastian Luib, Inhaber der Zimmerei und Schreinerei Pius Luib, mit der Preisverleihung für Unternehmergeist im Landkreis. Laudator Peter Müller würdigte den Betrieb als eines der Familienunternehmen, welche das Rückgrat unserer Gesellschaft darstellen würden.

Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung in die Stadthalle gefolgt. Moderiert wurde der Abend von Bernard Kräußlich von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Sigmaringen, wo die Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes angesiedelt ist. Bezug nehmend auf den Referenten des Abends, Philip Keil, Pilot, Buchautor und Keynote-Speaker, begrüßte Kräußlich die Gäste zu fliegerischen Turbulenzen im Verlaufe des Abends mit kulinarischen und inspirierenden Höhenflügen.

Die A-cappella-Band „intrmzzo“ aus Holland verblüffte zu Beginn mit tollen Gesangseinlagen. Der Präsident des Unternehmerverbands, Klaus F. Erkes benannte in seiner Ansprache die drei Bereiche Kraftfahrzeuge, Export und Wohlstand, die in Deutschland für strukturelle Probleme sorgen würden. „Jede Krise ist aber auch eine Chance“, sagte der Präsident.

Die Verleihung des Preises „Unternehmergeist“ wurde mit einer Laudatio von Vorstandsmitglied Peter Müller (Tegos Ostrach) angegangen. Er sprach von der Spitzenleistung eines Familienbetriebes, welche oft nicht ausreichend beachtet und gewürdigt wird. „Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft“, lautete seine Aussage. Mit dem Familienbetrieb der Schreinerei und Zimmerei Luib in Fulgenstadt werde in diesem Jahr ein Paradebeispiel dafür ausgezeichnet. Die beiden Brüder Pius und Sebastian Luib betreiben den Familienbetrieb in der vierten Generation und bekannten sich beide als leidenschaftliche Zimmermeister.

Innovative Wirtschaftsförderung: das Azubi-Taxi

Durch einen Film bekamen die Gäste Einblicke in den Betrieb. Eine weitere Filmeinlage gab es mit dem „Azubi-Taxi“ von der Talentschmiede der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Auszubildenden fuhren kreuz und quer durch den Landkreis und interviewten dabei Unternehmer und Geschäftsführer, die im Taxi Platz genommen hatten. Der Film wurde nun sogar unter 80 Einsendungen für den Award „Innovative Wirtschaftsförderung 2019“ nominiert, erklärte Kräußlich stolz.

Die Jury, bestehend aus einem Gremium des Städte- und Landkreistages sowie der Hochschule Harz, wird im November entscheiden, ob der Beitrag beim Forum deutscher Wirtschaftsförderer in Berlin prämiert wird.

Ein weiterer Höhepunkt erwartete die Gäste nach dem kulinarischen Höhenflug mit Philip Keil. Der Berufspilot fesselte die Gäste mit seinen spannenden Ausführungen, beginnend mit Originaltonaufzeichnungen aus dem Flugzeugcockpit bei der spektakulären Notlandung auf dem Hudson River im Jahr 2009. „Crash oder Punktlandung - das Team macht den Unterschied“, so die Überschrift seines Vortrags. An zahlreichen Beispielen schlug der Referent die Brücke zur Entwicklung hocheffektiver Strategien zur Unternehmensführung, zur Vertrauensgewinnung und auch zur Stärkung des Selbstvertrauens der Mitarbeiter.