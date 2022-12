Geboren ist das Licht der Welt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehrjähriger Pause fand an Heiligabend in St. Fidelis wieder eine Kinderkrippenfeier statt. Tanja Ettwein und Sarah Franzkowiak übten mit rund 25 Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren ein Krippenspiel ein, das sowohl aktuelle sozialpolitische Aspekte, als auch die traditionelle Weihnachtsgeschichte beinhaltete. Aufgebaut als Reportage führten eine Fernsehsprecherin und eine Reporterin durch die Handlung. Zahlreiche Weihnachtslieder wurden angestimmt, begleitet von Mathias Trost am E-Piano und einer kleinen Band mit unterschiedlichen Instrumenten. Durch den Gottesdienst leiteten Hilda Stösser und Steffi Bregenzer vom neuen Wortgottesteam.

Zahlreiche Gottesdienstbesucher zeigten sich dankbar, dass diese schöne Tradition des Krippenspiels in der Fideliskirche wieder lebendig geworden ist.

Im Anschluss an den Gottesdienst überraschten die Krippenspielkinder die Besucher von „Weihnachten für alle“ im Gemeindehaus St. Fidelis mit Weihnachtsliedern. Und am Vortag des Heiligen Abends war die Gruppe mit dem Krippenspiel im Hospiz zu Gast. Somit wurden die Kinder ein Stück weit selber zum „Licht der Welt“ für andere.