Gebäck trägt jetzt auch Mundschutz

Die Corona-Pandemie hat mittlerweile auch so manch neue Kreationen hervorgebracht. Seit ein paar Tagen sind in einigen Bäckereien vor Ort Amerikaner mit Mundschutz erhältlich. Das süße Gebäck ist normalerweise jeweils zu einer Hälfte mit Schoko- und zur anderen Hälfte mit Zuckerglasur verziert. In Corona-Zeiten passt sich auch das Bäckerhandwerk an und dekoriert mit Zuckerguss Mundschutzmasken. „Die Idee habe ich in Facebook entdeckt und dann gleich bei uns umgesetzt“, erzählt Bäckermeister Johannes Nagel vom Backhaus Mahl, der für das Qualitäts- und Produktmanagement verantwortlich zeichnet. Die Kunden finden die Idee cool und witzig, nur vereinzelt gab es auch etwas Kritik. „Aber das Produkt werden wir jetzt sowieso nur ein paar Wochen im Sortiment haben“, sagt Nagel. Und er hat auch schon eine nächste, sehr optimistische Idee: Er hofft, die Amerikaner oder anderes Gebäck bald mit lachenden Smileys verzieren zu können, wenn die Krise überstanden ist.