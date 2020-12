Gastkünstlerin arbeitet in den Ateliers des Alten Schlachthofs

Seit Mitte Oktober arbeitet Ortrud Kabus aus Bochum als 17. Gastkünstlerin für Druckgraphik in den Ateliers im Alten Schlachthof. Vom 11. bis zum 20. Dezember wird sie ihre Arbeiten unter Corona-Pandemie-Bedingungen allen Interessierten präsentieren.

1985 beendete Ortrud Kabus ihr Studium an der Kunstakademie Düsseldorf. Nach verschiedenen Lehraufträgen leitete sie kommissarisch von 2012 bis 2020 den Bereich Bildende Kunst des Musischen Zentrums an der Ruhr-Universität Bochum. Die Einladung zum Werkaufenthalt nach Sigmaringen kam für sie genau zum richtigen Zeitpunkt: „Für mich war es ein wunderbarer Einstieg in den Ruhestand.“ Neben der Dozententätigkeit sei ein solcher Aufenthalt zeitlich nicht umsetzbar gewesen. Nun aber könne sie sich wieder ihrer eigenen künstlerischen Arbeit widmen und dafür sei dieser Werkaufenthalt ideal. Arbeiten und Wohnen unter einem Dach ermöglichten intensives Schaffen. Der Kontakt kam über die Aldegrever Gesellschaft in Münster und Eckhard Froeschlin zustande. „Ich bin gekommen, um mich mit dem, was ich hier sehe und erlebe auseinanderzusetzen“, so Kabus und sie ergänzt: „Ich habe immer noch einige Dinge, die ich unbedingt machen möchte, denn wenn man so viel Zeit hat, ist man bereit, Neues auszuprobieren, das einen wirklich weiter bringt.“

Zum Zeichnen fuhr sie in die Umgebung und kommt ins Schwärmen: „Die Kombination von Wald, Felsen und mäanderndem Fluss ist einfach hinreißend.“ Auch der Schnee ist für ihre Radierungen ein Geschenk: „Für graphisches Arbeiten ist Schnee wie gemacht, man hat großartige Kontraste.“ Die Schnee-Zeichnungen müssten allerdings erst mal im Zeichenblock bleiben. Kabus zeichnete zu Beginn ihres Aufenthalts vor allem das Donautal mit seinen Felsen, die Fehla, den Kletterfelsen bei Hausen und die Donau bei der Mauruskapelle. Aus diesen Zeichnungen entstand eine Reihe von Kaltnadelradierungen. Bei diesen wird das Motiv mit Stahlnadeln in die Zinkplatte gegraben; der dabei entstehende Grat druckt mit samtiger Schwärze und subtilster Hofbildung. In einigen Fällen wird zuvor eine Aquatintafläche unterlegt und sorgt so für Farbnuancen. Bei diesem Verfahren sind nur kleine Auflagen möglich, da der enorme Pressendruck den Grat schnell einebnet. Zu sehen sind unter anderem eine junge Donau, die vom Felsen gelenkt wird, Blätter, die auf einem See schwimmen oder die kleine Fehla, die den Himmel spiegelt.

Die Pandemie nahm Kabus zwar einige Möglichkeiten, den Menschen in Sigmaringen zu begegnen, aber sie sieht es positiv: „Mir hätte in dieser Zeit nichts Besseres passieren können, als hier zu sein und zu arbeiten.“ Der Alte Schlachthof möchte mit der Ausstellung auch in einschränkenden Pandemiezeiten Kunst in Sigmaringen erlebbar machen. Obwohl es kein gewohntes Werkstattgespräch gibt, können die Besucher nun mit der Gastkünstlerin ins Gespräch kommen. Ihre Arbeiten sind vom Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 20. Dezember, im Atelier 1 zu sehen und zu erwerben, täglich von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung.