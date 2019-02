Ganz viele Termine: Hier wird in Sigmaringen Fasnet gefeiert

An der Fasnet ist in Sigmaringen und den Ortsteilen ein buntes Programm geboten. Hier ist ein Überblick der wichtigsten Termine vom Schmotzigen bis zum Fasnetsvergraben.

Felsenpicker Gutenstein:

Die Felsenpicker Gutenstein veranstalten am Schmotzigen Dunschtig, 28. Februar, ab 14 Uhr einen Narrenumzug durchs Dorf mit einer Taufe der neuen Hästräger am Schneckenbrunnen. Weiter geht es dann mit dem Bürgerball am Fasnetssamstag, 2. März, der unter dem Motto „70er bis 80er Abba bis Zappa“ steht. Saalöffnung ist um 18.59 Uhr. Begonnen wird um 20.01 Uhr mit „Abba live“ bis in die frühen Morgenstunden.

Balkenstrecker Laiz:

Der Auselige Donnschtig beginnt bei den Balkenstreckern in Laiz bereits um 9.30 Uhr mit der Schülerbefreiung sowie dem Auswerfen bei den Laizer Geschäften. Um 11.11 Uhr geht es dann weiter mit der Kindergartenbefreiung bevor um 13.30 Uhr die Narrenbaumüberführung mit anschließender Stellung vor der Festhalle zum Rathaus beginnt. Der Hemedglonkerumzug beginnt schließlich um 19 Uhr am Backhaus. Weiter geht es am Fasnetssamstag, 2. März, um 19.31 Uhr mit dem Bürgerball in der närrischen Festhalle zu Balkenheim. Der Laizer Kinderball beginnt dann am Fasnetssonntag, 3. März, um 15 Uhr mit dem Motto „Südsee-Insel in Gefahr“ in der Turn- und Festhalle. Den Besuchern wird eine kurzweilige und bunte Show mit jeder Menge Tanz, Spaß und Aktion versprochen. Im Anschluss an das Programm gibt es verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Der Fasnetsmentig, 4. März, beginnt bereits um 6 Uhr mit dem „zarten“ Wecken der Bevölkerung, bevor um 10 Uhr mit dem Bräuteln begonnen wird. Zum traditionellen Umzug ab 14 Uhr wurden auch von auswärts kommende Zünfte eingeladen. Um 15.30 Uhr wird schließlich der Narrenbaum in der Halle ausgelost. Am Fasnetsdienstag laufen die Balkenstrecker noch ihren finalen Umzug um 14 Uhr in Krauchenwies, bevor die Fasnet dann um 19 Uhr am Backhaus verbrannt wird.

Jongner Zigeiner:

Die Jongner Zigeiner beginnen ihre Dorffasnet mit dem Bürgerball am Samstag, 23. Februar um 19.29 Uhr in der Schlossgartenhalle Jungnau. Ein buntes Programm mit Tänzen, Sketchen und Vorträgen erwartet die Besucher. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Am Schmotzigen werden in Jungnau die Kindergartenkinder durch den Narrenverein befreit, bevor es dann um 11:11 Uhr zum Narrenbaumstellen gemeinsam auf den Rathausplatz geht. Im aufgestellten Zelt werden alle Gäste den ganzen Tag versorgt. Am Sonntag ziehen die Jongner Zigeiner durchs Ort, um ihre Bräutlinge zu besuchen.

Am Rosenmontag stehen die Kinder im Mittelpunkt! In der Schlossgartenhalle findet um 14 Uhr der Kinderball statt. Am Fasnetsdienstag folgt mit dem Bräuteln der traditionelle Höhepunkt der Jongner Fasnet. Um 14 Uhr werden die Bräutlinge nach deren Vorstellung um den Narrenbaum getragen. Insgesamt nehmen dieses Jahr elf Bräutlinge teil, darunter auch Bürgermeister Ehm.

Die Schmeier Eulengruben-Weible und die Schmeier Apostel:

Bei den Narren aus Ober- und Unterschmeien beginnt der Schmotzige Donnschdig, 28. Februar, um 11 Uhr mit der Befreiung der Kinder des Kindergartens Schmeien. Anschließend gibt es ab 14 Uhr in der Schmeientalhalle eine Kinderfasnet und um 14.30 Uhr einen Umzug der Kinder durch das Dorf. Treffpunkt für alle Beteiligten ist um 14.15 Uhr beim Haus Hospach. Die Feuerwehr wird dann gegen 17 Uhr den Narrenbaum stellen. Am Fasnetssamstig, 2. März, geht es mit dem Bürgerball in der Halle weiter. Die Programmgestaltung der Schmeier Vereine steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Fasnet isch em Schmeiatal“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Einen Fasnetsumzug zur Schmeientalhalle gibt es dann am Fasnetssonntig, 3. März, um 13.33 Uhr. Nach dem Umzug herrscht ein buntes Narrentreiben in der Halle mit Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Unterhaltung der Musikkapelle Oberschmeien. Den Ausklang bildet dann die Jubiläumsfeier „20 Jahre Funkenfeuer“ in Unterschmeien am Samstag, 9. März.

Narrenzunft Vetter Guser:

Für die Narrenzunft Vetter Guser hat die heimische Fasnet begonnen. Die beiden Haupttage in Sigmaringen sind der Auselige Donnerstag und Fasnetsdienstag. Nach der Schülerbefreiung gibt es am Ausliga um 11.15 Uhr den Kinderumzug durch die Stadt. Danach ziehen die Narren durch Geschäfte, Einrichtungen und Lokale, bevor sie sich am Abend ab 18 Uhr zum Hemadglonkerumzug wiedertreffen. Anschließend: Party in der Stadthalle mit dem Fanfarenzug und dem DJ Tropicana. Um die Kosten für den Sicherheitsdienst zu erwirtschaften, wird ein Euro Eintritt verlangt. Die Vetter-Guser-Bälle am Samstag, 2. März, (14 und 19.45 Uhr) finden unter neuer Regie statt. Nachmittags kostet eine Familienkarte (zwei Erwachsene bis zu vier Kinder) 25 Euro. Im Seniorenticket zum Preis von zwölf Euro ist ein Vanilleeis samt Apfelküchle enthalten. Kartenbestellungen unter narrenzunft@vetter-guser.de oder unter Telefon 07571/62180. Der Fasnetssonntag beginnt um 9.30 Uhr mit der Messe für Narren. Anschließend wird den Bräutlingsgesellen die Stange für das Laden der Bräutlinge übergeben und Bürgermeister Marcus Ehm muss sein Amt an die Narrenzunft abgeben. Der Maschgera-Obend am Fasnetsmontag entwickelte sich zu einem Fixpunkt für Narren in Sigmaringen: Ab 19 Uhr ziehen Gruppen durch die Lokale, machen Musik oder sagen etwas auf. Beschlossen wird die Fasnet mit dem Bräuteln am Fasnetsdienstag. Ab 10 Uhr werden die Bräutlinge vor dem Rathaus um den Brunnen getragen. Nachmittags ab 14 Uhr schlängelt sich der Umzug durch Sigmaringen, der größer ist als in den Jahren zuvor. Organisator Frank Oßwald rechnet mit rund 1500 Teilnehmern. Gäste sind unter anderem die der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte angehörenden Zünfte aus Weingarten und Bad-Waldsee.

Semerenger Schbiallumbaschlecker:

Die Semerenger Schbiallumbaschlecker feiern ihre Frauenfasnet am Freitag, 22. Februar, um 19.19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Laiz. Alle interessierten Frauen und als solche verkleideten Narren sind eingeladen. Weitere Narrentreffen stehen an in Königsheim (23. Februar, 16.30 Uhr Abfahrt beim Autohaus Zimmermann), Feldkirch (Sonntag, 24. Februar, Abfahrt 9.30 Uhr beim KVB), Straßberg (1. März, 18 Uhr, Autohaus Zimmermann), Wald (2. März, 9.10 Uhr, Hedinger Kirche), Hohentengen (3. März, 12.30 Uhr, OWB) und Gottmadingen (4. März, 11.30 Uhr, KVB). Den Auseliga und den Fasnetsdienstag verbringen die „Spülis“ in Sigmaringen.

Die Hanfertäler Eulen:

Die Hanfertäler Eulen veranstalten am Auseliga um 14 Uhr ihre Kinderfasnet im Gemeindehaus St. Fidelis. Das Besondere: Im Eintrittspreis von 2 Euro sind für die Kinder Wurst und Wecken enthalten. Am Fasnetswochenende springen die Eulen bei den Umzügen in Wernau (Samstag) und Zwiefalten (Sonntag) mit.

