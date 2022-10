Ganz schön teuer

Der Antrag der CDU-Fraktion hatte seine Berechtigung. Sigmaringen bot jahrelang nur eingeschränkt die Möglichkeit, öffentlich Toiletten zu nutzen. Nachdem die Bedürfnisanstalten in der Stadthalle und an der Fürst-Wilhelm-Straße bei der Metzgerei Steinhart geschlossen wurden, gab es tagsüber zwar im Rathaus eine viel genutzte Möglichkeit, doch außerhalb der Öffnungszeiten, wurde es in Sigmaringen schwierig.

Das Klo im Parkhaus ist wenig attraktiv und wird von ängstlichen Menschen ungern besucht.

So viel zum Status quo: Durch die neue Toilette im Marstallgebäude, die bis 22 Uhr und am Wochenende geöffnet ist, und bei der sich die Stadt zudem an den Kosten beteiligt, hat sich die unbefriedigende Situation deutlich verbessert. Braucht Sigmaringen eine zweite öffentliche Toilette? Vor allem zu dem Preis, der jetzt im Raum steht?

Hinzu kommen jährliche Kosten von grob kalkulierten 50.000 Euro. Verlangt die Stadt nur einen Euro Gebühr, was viele Benutzer abschrecken dürfte, müssten jeden Tag 137 Menschen das Klo benutzen, um die Kosten wieder hereinzuspülen. Diese Rechnung geht niemals auf.

Eine öffentliche Toilette darf sich eine Stadt durchaus etwas kosten lassen, aber nicht diese Beträge, die jetzt aufgerufen sind.