Gammertinger wird Landessieger

Beim Landesleistungswettbewerb der Maurer sowie Beton- und Stahlbetonbauer im Bildungszentrum Bau in Sigmaringen haben insgesamt zwölf junge Nachwuchskräfte ihr Können unter Beweis gestellt.

In beiden Berufssparten wurde der jeweilige Landessieger ermittelt. Die Teilnahme am Landesleistungswettbewerb war eine besondere Auszeichnung für die frischgebackenen Gesellen, da nur die Besten aus den insgesamt acht baden-württembergischen Handwerkskammerbezirken dabei nochmals vor einer dreiköpfigen Prüfungskommission ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen dürfen. Markus Reiser aus Gammertingen ist dabei Landessieger der Beton- und Stahlbetonbauer geworden.

Im Gegensatz zur vorangegangen Gesellenprüfung wurden diesmal jedoch nur die praktischen Fertigkeiten geprüft. Trotzdem keine leichte Übung, denn beim Landesleistungswettbewerb sind die Aufgaben noch um einiges schwieriger als bei der Gesellenprüfung. Einen Tag lang herrschte in den Übungshallen des Bildungszentrums darum echter Prüfungsstress. Die Aufgabe der Maurerprüflinge bestand darin, ein schwieriges Ziermauerwerk nach einem Motiv des Ratzeburger Doms aus Normalformat-Kalk- und Klinkersteinen, mit mehreren Vor- und Rücksprüngen herzustellen. Die Beton- und Stahlbetonbauer hatten den Auftrag, eine betonierfertige Schalung für eine Stütze (Querschnitt in Gestalt eines H) mit zweimaligem Segmentbogen sowie Durchdringungen und Zierkreuzen aus Sichtbeton anzufertigen. Bewertet wurde neben Maßgenauigkeit und handwerklicher Ausführung auch die genaue Umsetzung der Einzelvorgaben.

Bundeswettbewerb in Erfurt

Erich Huber, Vorsitzender der Prüfungskommission, zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Wettbewerbs und dem handwerklichen Können der jungen Baufachleute. Nach einem Tag voller Prüfungsanspannung standen gegen 20 Uhr endlich die Gewinner fest. Sieger des Landesleistungswettbewerbs bei den Maurern ist in diesem Jahr Daniel Reich aus Neulingen, der bei Firma Bernhard Janzer in Bruchsal ausgebildet wurde. Er darf nun am Bundesleistungswettbewerb teilnehmen, der Mitte November in Erfurt stattfindet. Dort wird er gegen die besten Maurer der anderen Bundesländer antreten. Bei den Beton- und Stahlbetonbauern wurde Markus Reiser aus Gammertingen, der seine Ausbildung bei der Firma F.K. Systembau in Münsingen absolviert hat, als Landessieger ermittelt. Auch er wird sich in Erfurt beim bundesweiten Wettbewerb mit den besten Beton- und Stahlbetonbauern aus dem Bundesgebiet messen.