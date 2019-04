„Pure Freude am Klavier“ – unter diesem Motto gibt Gabriele Stalzer, Oberärztin der SRH-Klinik Sigmaringen, am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Alten Schule Sigmaringen ein Benefizkonzert, dessen Erlös der Psychosozialen Krebsberatungsstelle in Sigmaringen zugutekommt.

Die Fachärztin der gynäkologisch-onkologischen Tagesklinik ist begeisterte Musikerin, die sich spontan bereit erklärt hat, für die Krebsberatungsstelle in der Laizer Straße zu spielen. Auf dem Programm stehen in loser Folge Klavierimprovisationen, Blues, aber auch Boogie, New Age und anderes.

Wie in einem Gespräch zu erfahren war, hat sich Gabi Stalzer schon als Kind zur Musik hingezogen gefühlt. Dazu gibt es eine kleine Anekdote, die sie selbst erzählt hat. So habe sie ihre Eltern angebettelt, sie doch zum Klavierunterricht anzumelden, was ihre Familie zuerst abgelehnt hat. Erst als die kleine Gabi ihrer Familie mit Hungerstreik gedroht hat, haben ihre Eltern nachgegeben.

Diese Hartnäckigkeit hat sich gelohnt, doch die Vielbegabte hat sich vieles, was sie heute virtuos beherrscht, selbst beigebracht. Da die Frauenärztin in ihrem Berufsleben ständig mit an Krebs erkrankten Frauen zu tun hat, war ihre Intention, die für viele Betroffenen und deren Angehörige segensreiche Arbeit der Psychosozialen Krebsberatungsstelle mit einem Benefizkonzert zu unterstützen.

Bei diesem Konzert wird Gabi Stalzer gemeinsam mit ihrer Freundin Susi Lermer eine Eigenkomposition mit dem Titel „Der Krebs ist weg“ singen und spielen. Dieser Song ist auf dem Boden der erfolgreichen Krebstherapie der Freundin entstanden und soll nun anderen Betroffenen Mut machen, sich dem Gegner namens Krebs mit Entschlossenheit zu stellen.