Günther Sülzle betreibt die Katapultschießbude auf dem Sigmaringer Mittelaltermarkt

Ein Drache thront auf der Burg, die es für die Kinder einzunehmen gilt. Bewaffnet mit einem Katapult versuchen tapfere Ritter und Ritterinnen die Burg zu erobern: Das ist in Kurzform das, was Kinder auf dem ersten Mittelaltermarkt in Sigmaringen erleben können. Gebaut und erdacht hat sich diese Form der Katapultschießbude Günther Sülzle aus Oberschmeien. Der gelernte Schreiner will mit diesem Konzept Kindern auf den Mittelaltermärkten ein spielerisches Abenteuer ermöglichen – bei dem es sogar erwünscht ist, etwas kaputt zu machen.

Verteidigung mit Marshmallows

Bevor jedoch die Burg samt Ritter, Burgfräulein und Drache real wurden, entstand die Idee dazu. Zeitweise hat der heute 54-Jährige Geschichte und Literatur studiert. So übernahm er auch Führungen für Kinder im archäologischen Landesmuseum Konstanz. In einer wurde ein Bausatz-Katapult bearbeitet. „Die Kinder waren begeistert“, sagte Sülzle. Daraufhin entschied er aufwendigere Bausätze zu kreieren. Zudem sah er sich in Horb auf dem Mittelaltermarkt um, um herauszufinden, ob es bereits Katapultschießbuden gab. Das war vor über 20 Jahren. Nun hat sich aus der ursprünglichen Idee eine eigene Geschichte entwickelt, die vor allem die Kinder anspricht.

Wir kommentieren jeden Schuss wie Sportkommentatoren. Günther Sülzle, Katapultschießbudenbetreiber

Die Burg ist sogar mit einer Selbstverteidigungsanlage versehen, die mit Marshmallows auf die Schützen feuert. Wer diese trifft, wird eine süße Überraschung erleben. Ebenso, wenn die Katapultschützen eines der Wappen treffen, denn dann bricht ein Teil der Burg auseinander.

Die Mauer fällt hinab und die Kinder können einen Blick auf einen Ritter werfen, der sich auf die Toilette zurückgezogen hat und auf das Burgfräulein, das noch schlief. Wenig begeistert sieht Kunigunde nach einem Volltreffer aus. „Wir kommentieren jeden Schuss wie Sportkommentatoren“, sagte Sülzle. Für jeden Treffer erhalten die Kinder Punkte und ihr Name wird auf der Heldentafel eingetragen.

Mit ganzer Kraft

Wichtig beim Katapultschießen ist Günther Sülzle, dass die Kinder ein Gefühl dafür erhalten, was es heißt ein solches Gerät zu bedienen. Sie können die Squashbälle, die mit Sand gefüllt sind, in die Mulde des Katapults legen, das Seil nach unten ziehen, um die Spannung herzustellen. All das braucht Kraft und ist für manches Kind schwierig, aber durch Sülzle und seine Frau Eva Maria Ladenberger erhalten die Nachwuchs-Ritter ausreichend Hilfestellung. „Es ist noch nie etwas passiert“, sagte Sülzle. Ganz im Gegenteil: Die Freude, die die Kinder beim Katapultschießen zeigen, gehe auf das Ehepaar über. „Wir machen es nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil es großen Spaß macht“, sagte der Schreiner.

Fünf Würfe kosten zwei Euro, allerdings dürfen die Kleinen auch gern öfter ihr Glück versuchen. Die Einnahmen decken in etwa die Kosten des Marktwochenendes. Der Aufwand erstreckt sich auf fünf Tage, daher sind Sülzle und seine Frau vor allem hier in der Region unterwegs und besuchen etwa vier Märkte im Jahr.

Harald Kaut hatte dem Schreiner vom ersten Sigmaringer Mittelaltermarkt erzählt. Sülzle nahm Kontakt auf und wird mit seinem Stand an diesem Wochenende vertreten sein. Die Katapultschießbude wird von 10 Uhr an bis in den Abend hinein geöffnet sein. Geworfen wird bis es dunkel wird, sagte Sülzle.

Wilhelm Tell und der Apfelschuss

Die Ausrüstung für die Schießbude ist, soweit möglich, von Günther Sülzle gebaut worden. Das Mittelalter fasziniert den 54-Jährigen. So hat er auch eine Armbrust und Pfeile geschreinert, damit können sich die Kinder dann auch als Schützen versuchen.

Wie bei Wilhelm Tells Apfelschuss werden die kleinen Marktbesucher angehalten, den Apfel vom Kopf des Jungen zu schießen. Wer das schafft, sieht die Freude in den Augen des Holz-Walters. Zudem baut Sülzle Ritterspielzeug. Als Vorlage dienen ihm Bilder und schriftliche Erwähnungen sowie das passende Maß an Fantasie.