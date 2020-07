Fußgänger von Auto erfasst

Leicht verletzt hat sich am Montag zur Mittagszeit laut Meldung der Polizei ein Fußgänger, der beim Überqueren der Landesbahnstraße von einem Auto angefahren wurde. Der 70 Jahre alte Fahrer kam aus der Fürst-Wilhelm-Straße und war gerade dabei, in die Landesbahnstraße abzubiegen, als der 43-jährige Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Trotz sofortiger Bremsung war ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden. Zur medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.