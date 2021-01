Fußgänger muss nach Sturz ins Krankenhaus

Ein 60-jähriger Fußgänger hat sich am Freitag gegen 15.15 Uhr verletzt als dieser in der Josefinenstraße in der Gefällstrecke auf einem nicht ausreichend geräumten mit Eis und Schnee bedeckten Gehweg zu Fall kam. Wie die Polizei mitteilt, verletzte er sich dabei leicht und musste sich in einem Krankenhaus in Behandlung begeben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun, in wie fern eine mögliche Verletzung der Räum- und Streupflicht zum Unfall beigetragen haben könnte.