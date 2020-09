Fußballspiel in Unterschmeien eskaliert

Ein unsportliches Ende hat ein Fußballspiel am Samstagabend auf dem Sportplatz in Unterschmeien genommen. Kurz vor 20 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Mannschaften gemeldet, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen mit insgesamt vier Streifen ausrückte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 14-jähriger Zuschauer und ein 17-jähriger Spieler aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung zunächst verbal und dann körperlich aneinander, teilt die Polizei am Sonntag mit. Dies habe der 42-jährige Vater des 14-Jährigen mitbekommen und sich eingemischt. Der Mann soll den 17-jährigen attackiert haben, weshalb Freunde des 17-jährigen wiederum auf den Mann losgingen und diesen verprügelten. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter 07571/1040 entgegen.