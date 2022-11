Fürstenhaus Hohenzollern verkauft seine komplette archäologische Sammlung

Nachdem 2014 bereits das frühmittelalterliche Helmgrab von Gammertingen aus den Fürstlich Hohenzollernschen Kunst- und Altertümersammlungen in den Besitz des Landesmuseums Württemberg übergegangen ist, hat es nun den gesamten übrigen Bestand der archäologischen Sammlung gekauft.

Am Donnerstag hat sich die Öffentlichkeit einen ersten Eindruck von den Beständen aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen gemacht.

Sammlung deckt Metallzeiten und des Frühen Mittelalters ab

Dabei handelt es sich um eine der bedeutendsten archäologischen Privatsammlungen Süddeutschlands. Sie deckt vor allem für die Epochen der Metallzeiten und des Frühen Mittelalters auf einem sehr hohen Niveau einen Landesteil ab, der aufgrund der politischen Gliederung Südwestdeutschlands im 19. Jahrhundert bisher im archäologischen Altbestand des Landesmuseums fast nicht vertreten war, teilt das Landesmuseum mit.

Die formale Geschlossenheit, die epochenübergreifende Zusammensetzung sowie ihre Herkunft heben sie von anderen Sammlungen dieser Zeit ab.

Schlossbesucher interessieren sich wenig für Sammlung

Wie Peter Brodmann von der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern auf Nachfrage der SZ mitteilt, hat der Verkauf der Sammlung mehrere Gründe. Zum einen kommen die Besucher aus Interesse am Schloss in die Räume, weniger wegen einer archäologischen Sammlung. Deshalb sei sie im Landesmuseum Württemberg besser aufgehoben. Hinzu kommt, dass die Ausstellungsstücke dort besser erhalten werden können.

Die Instandhaltung des Schlosses kostet sehr viel Geld. Peter Brodmann

Ein weiterer Grund laut Brodmann: „Die Instandhaltung des Schlosses kostet sehr viel Geld.“ Dessen Erhalt sei der Unternehmensgruppe wichtiger als eine Sammlung, die für die örtlichen Besucher kaum interessant sei. Daher sei der Verkauf eine naheliegende Konsequenz. Die Gelder dafür stammen von der Museumsstiftung Baden-Württemberg und der Kulturstiftung der Länder.

Fürst Karl Anton von Hohenzollern startet Sammlung

Die Ursprünge der Sammlung reichen in das frühe 19. Jahrhundert zurück, als der regierende Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen damit begann, eine Sammlung archäologischer Altertümer anzulegen, und zwar hauptsächlich solcher, die in seinem Herrschaftsgebiet gefunden wurden.

Die Sammlung wurde bis in die 1910er Jahre ausgebaut, bis sich der Fokus der Sammeltätigkeit des Hauses nach dem Tod des Fürsten Leopold im Jahre 1905 auf andere Bereiche verlagerte.

Erste Bestandteile sind seit Längerem in Stuttgart zu sehen

Die Altertümersammlung der Hohenzollern in Sigmaringen stellt laut Landesmuseum ein anschauliches Denkmal für die Anfänge der Vor- und Frühgeschichtsforschung in Süddeutschland dar. Neben dem Helmgrab von Gammertingen wird bereits ein weiteres Ensemble in den Schausammlungen des Landesmuseums gezeigt: Das Grab von Vilsingen ist seit 2016 in der Präsentation „Wahre Schätze“ zu sehen. Es wurde laut Landesmuseum vorab vom Fürstenhaus als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Eine Aufbewahrungsbox, in der die Objekte für Lagerung und Transport vorbereitet wurden. Zu ihnen gehört eine Perlenkette und ein Bärenzahn. (Foto: Landesmuseum Württemberg/Hendrik Zwietasch)

Bevor weitere Objekte in die Schausammlungen integriert werden können, muss die Sammlung noch in den Bestand aufgenommen und erforscht werden. Im Fokus sollen die archäologischen Bestände in Kombination mit den ebenfalls erhaltenen umfangreichen Einzelstücken im Archiv stehen. Die Sammlung soll einer breiten Öffentlichkeit in Sonderausstellungen zugänglich gemacht werden.

Wanderausstellungen in die Region sind geplant

Professor Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung, der ebenfalls am Donnerstag anwesend ist, sagt: „Diese über mehrere Jahrhunderte zusammengetragene Sammlung steht exemplarisch für die Sammlertätigkeit der deutschen Fürstenhäuser und die frühe Forschung zur Vorgeschichte.“ Der Ankauf durch das Landesmuseum ermögliche die spätere Leihgabe an regionale Museen, die einen Bezug zu den Objekten und ihren Fundstellen haben.

Astrid Pellengahr, Direktorin des Landesmuseums Württemberg, sieht den Erwerb als Fortschritt: „Mit dem Ankauf der Objekte aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen konnte eine Lücke in unserem Sammlungsbestand geschlossen werden. Darüber freue ich mich sehr.“