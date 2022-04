„Für Menschen am Ende ihres Lebens da sein“

Hildegard Burger übernimmt die Einrichtungsleitung des Hospiz Johannes, Laura Stöckler die Pflegedienstleitung. Dies teilt die St. Elisabeth-Stiftung mit. Die beiden sind jetzt dabei, das Team des Hospizes zusammenzustellen.

„Ich freue mich tagtäglich an den Fortschritten, die das neue Hospiz macht“, sagt Dr. Sophie Schwörer. Sie erfüllt mit dem Bau des Hospizes einen Wunsch ihres verstorbenen Mannes, des Politikers und Gründers der Schwörer Haus KG Dr. Hermann Schwörer. Eine Spende der Dr.-Hermann-Schwörer-Stiftung hat das Hospiz Johannes möglich gemacht – der Zollernalbkreis und der Landkreis Sigmaringen haben das Projekt gemeinsam vorangebracht. Die Eröffnung ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Dann wird das Hospiz Johannes Platz für acht Gäste bieten, die unheilbar krank sind.

Die St. Elisabeth-Stiftung wird das Hospiz betreiben. Die Stiftung bringt dafür die Expertise aus Hospizen in Biberach, Leutkirch, Nagold, Kirchbierlingen bei Ehingen und Ravensburg mit. Im Hospiz Schussental in Ravensburg hat Hildegard Burger Erfahrungen in der stationären Hospizarbeit gesammelt. Die 57-jährige gelernte Krankenschwester wird das Hospiz Johannes leiten.

„Für Menschen aus unserer Heimat am Ende ihres Lebens da zu sein – das ist mein Antrieb“, sagt Hildegard Burger, die eine Zusatzqualifikation in Palliative Care erworben und sich zur Ethikberaterin im Gesundheits- und Sozialwesen qualifiziert hat. Außerdem hat sie eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Pflegedienstleitung absolviert und blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Versorgung schwerkranker Menschen zurück.

Die Pflegedienstleistung im Hospiz Johannes wird Laura Stöckler übernehmen. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist aktuell als Pflegeberaterin am Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen tätig. „Immer wieder kommen pflegende Angehörige in palliativen Versorgungen zuhause an ihre Grenzen“, berichtet sie aus ihrer Erfahrung. „Ein Hospiz sorgt hier für Entlastung – sowohl für den erkrankten Menschen als auch für die Angehörigen.“

„Mit diesem Leitungsteam ist das Hospiz Johannes hervorragend aufgestellt“, freut sich Tobias Bär, Bereichsleiter Hospize bei der St. Elisabeth-Stiftung.