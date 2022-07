Sportkreis: Warum sich für den vakanten Chefposten ein prominenter Bewerber meldet

Präsident Thomas Zwick wollte sein Amt abgeben, einen Nachfolger suchten die Vorstandsmitglieder im Vorfeld der Versammlung vergeblich. Doch in der Sitzung gab es eine überraschende Wendung: Ayline Rösch aus Inzigkofen schlug den Bundestagesabgeordneten Robin Mesarosch (SPD) für das Amt als Sportkreispräsidenten vor. Vor der Sitzung war dies nicht abgesprochen. Nach kurzer Bedenkzeit über diesen für alle überraschenden Vorschlag sagte Robin Mesarosch zu und wurde einstimmig gewählt.

Mitglieder sichern ihm Unterstützung zu

Er nahm das Amt zur Freude aller Sportkreis-Mitarbeiter an, die ihm volle Unterstützung zusagten. Auch für die anwesenden Abgeordneten Thomas Bareiß, Klaus Burger (beide CDU), Andrea Bogner-Unden (Grüne), Sozialdezernent Thorsten Schillinger vom Landratsamt, Bürgermeister Jochen Fetzer (Bingen), Andreas Felchle (Präsident Württembergischer Landessportbund) und Hendrik Rohm (Präsident Sportkreis Zollernalb) war dieser Wahlvorschlag und dessen Ergebnis vollkommen überraschend.

Altersdurchschnitt sinkt

Durch die weiteren Wahlen wurde der bisherige Altersdurchschnitt stark nach unten gedrückt. Folgende Personen wurden neu in Ämter gewählt. Joachim Grüner (Vizepräsident), Daniel Eiffler, Waltraut Manter und Ariane Kopp als Vereinsvertreter, Ayline Rösch als zusätzliche Verbandsvertreterin, Rüdiger Hennig als Sportkreisarzt und Christina Bühler als Sportabzeichenreferentin.

Bisheriger Präsident bleibt im Vorstand

Frank Osswald, Frank Saalmüller, Anita Kleiner, Josef Baumgärtner und Martin Teufel wurden in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Der bisherige Präsident Thomas Zwick übernahm ein Beisitzeramt.

Als Kassenprüfer wurde Johann Göggel wieder- und Bernhard Starek neugewählt.

Organisation vertritt 148 Vereine

Der Sportkreis Sigmaringen ist einer der 24 Sportkreise des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Er vertritt den WLSB im Landkreis Sigmaringen und betreut hier derzeit 38.804 Vereinsmitglieder in 148 Vereinen und 38 Sportarten. Nach eigenen Angaben fördert der Sportkreis im württembergischen und hohenzollerischen Teil des Landkreises den Jugendbereich der Sportarten in vielfältiger Hinsicht und unterstützt die Führungskräfte in den Sportvereinen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Sportkreises gehört die Bearbeitung der Deutschen Sportabzeichen sowie die Vertretung des WLSB vor Ort bei wichtigen Terminen.

Der Württembergische Landessportbund ist die Dachorganisation des Sports in Württemberg. Er vertritt den Sport für über zwei Millionen Vereinsmitglieder in über 5700 Vereinen, 61 Mitgliedsverbänden und 24 Sportkreisen.