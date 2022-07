Die B 313 wird für fünf Wochen lang voll gesperrt

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) lässt den Fahrbahnbelag der Bundesstraße B 313 ab der Dorfstraße in der Ortsdurchfahrt Inzigkofen - Vilsingen bis zur Kreisstraße K8267 bei Sigmaringen-Laiz sanieren. Das teilt das RP in einer Pressemeldung mit.

Straße muss für Sanierung gesperrt werden

Die Sanierungsarbeiten werden auf einer Gesamtlänge von rund 4 Kilometer vom 29. Juli ab 9 Uhr bis voraussichtlich zum 2. September unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Der überörtliche B 313-Verkehr wird während dieser Sperrung für beide Richtungen ab Meßkirch über die B 311 in Richtung Krauchenwies dann über die L 456 nach Sigmaringen geleitet.

Sperrung hat Auswirkungen auf öffentlichen Nahverkehr

Die Vollsperrung der B 313 zwischen dem Abzweig Göggingen/Ablach und Vilsingen hat massive Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Der Regiobus 600 (einschließlich der Fahrten der Linie 102) wird ab Vilsingen über Dietfurt nach Sigmaringen und zurück umgeleitet.

In Vilsingen wird in der Dorfstraße beidseitig eine Bedarfshaltestelle eingerichtet. Inzigkofen kann vom Regiobus 600 in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Von Inzigkofen nach Sigmaringen gibt es einen Ersatzfahrplan mit reduziertem Umfang, um Zuganschlüsse und Umsteigebeziehungen, unter anderem auf den Regiobus 600, in Sigmaringen zu erhalten.

VW-Bus wird als Ersatzfahrzeug eingesetzt

In Absprache mit der Gemeinde Inzigkofen und dem Landratsamt Sigmaringen wird dafür ein VW-Bus (8-Sitzer) eingesetzt. Der Ersatzfahrplan wird im Gemeindeblatt von Inzigkofen und im Stadtspiegel Sigmaringen sowie unter www.naldo.de/fahrplan/stoerungsmeldungen veröffentlicht.

Der VW-Bus verkehrt zwischen Inzigkofen und Sigmaringen mit folgenden Haltestellen: Inzigkofen Festhalle, Laiz Festhalle, Donau, Leopoldplatz und Bahnhof Sigmaringen. Pro Fahrtrichtung werden von Montag bis Freitag je sechs Fahrten, samstags und sonntags je drei Fahrten angeboten.

Laiz kann ebenfalls nicht mehr angefahren werden

Laiz kann aus Zeitgründen (zusätzliche Vollsperrung der Hauptstr./Umleitung in Meßkirch) vom Regiobus 600 ebenfalls nicht angefahren werden.

Über den oben genannten Ersatzfahrplan wird jedoch die Haltestelle Festhalle Laiz angefahren. Ansonsten werden die Fahrgäste aus Laiz gebeten, auf den Stadtbus der Linie 6 auszuweichen. Diese fährt zu den normalen Betriebszeiten im Halbstundentakt.