Fünf weitere Corona-Tote im Kreis

Über die Weihnachtsfeiertage ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis Sigmaringen um fünf auf 47 angestiegen. Dies zeigen am Sonntag veröffentlichte Zahlen des Landratsamts. Weniger stark nach oben ging die Zahl der Infizierten, was mit der Tatsache zusammenhängt, dass über die Feiertage weniger getestet worden ist. Aktuell melden die Behörden für den Kreis Sigmaringen 308 Infizierte. Im Vergleich zum Vortag ein Plus von sechs. Maßgeblich für die weitere Entwicklung werden die Zahlen nach den Feiertagen sein. Laut Zahlen aus den einzelnen Gemeinden gibt es in Bad Saulgau die meisten Infizierten. Keine Erkrankten meldet im Kreis momentan lediglich die Gemeinde Beuron.