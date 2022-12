Fünf spannende Tage zum Forschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jaron Dreher freute sich sehr, als seine Bewerbung für Junior-Akademie in Ebingen und Tieringen erfolgreich war. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus Baden-Württemberg erlebte er fünf spannende Forschungstage mit vielen Einblicken in Forschung und Entwicklung. So lernte er zum Beispiel das Löten von elektrischen Schaltkreisen und stellte mit seiner Gruppe einen Wechselblinker her. Kooperiert wurde mit der Groz-Beckert KG in Albstadt, wo sie einen der seltenen Einblicke in die Produktionshallen bekamen. „Die Einblicke in die Firma fand ich am spannendsten“, so der Achtklässler. „Vor allem die komplexen CNC-Fräsen und die Größe der Produktionshallen hat mich beeindruckt.“ Die Erfahrungen und Erkenntnisse wurden dann praktisch in die selbständige Entwicklung von kleineren steuerbaren Maschinen umgesetzt. Auch wenn die Tage sicherlich nicht entspannt waren – gerne dauerte die gemeinsame Arbeit bis abends um 20 Uhr – war dies eine einzigartige Erfahrung für ihn, die keinesfalls gewöhnlich war.