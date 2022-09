Führung zeigt Schicksale Sigmaringer Frauen auf

400 Jahre Frauenschicksale: Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Freitag, den 16. September, eine Themenführung an. Bei einem zweistündigen Streifzug durch die Stadt erzählt Stadtführerin Birgit Meyenberg von hiesigen Frauenschicksalen aus dem 16. bis ins 20. Jahrhundert - von Leonora Werdenbergerin bis zu Luise Leininger.

Die etwa zweistündige Führung startet um 15 Uhr an der Tourist-Info in der Fürst-Wilhelm-Straße 15/Rathausplatz in Sigmaringen und kostet fünf Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer teilnehmen möchte, kann sich vorab in der Touristinfo anmelden und bereits bezahlen. Die Touristinfo ist telefonisch unter 07571/106224 erreichbar.