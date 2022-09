Führung durch Sigmaringer Stadtbibliothek

Der Kulturschwerpunkt im Landkreis Sigmaringen liegt in diesem Jahr auf den Bibliotheken und Archiven im Kreisgebiet. Neben Vorträgen und Lesungen können Interessierte auch bei vielen Führungen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Nächste Gelegnehit dazu ist am Montag, 19. September, um 19 Uhr bei einer Führung für Erwachsene durch die physischen und digitalen Bestände der Stadtbibliothek Sigmaringen ein. Neben einem allgemeinen Überblick zu den Medien- und Serviceangeboten und einem Rundgang durch die Räumlichkeiten gibt es Einiges zum Durchstöbern und Ausprobieren. Es besteht auch die Möglichkeit, sich einen Bibliotheksausweis ausstellen zu lassen und etwas auszuleihen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Teilnehmerplätze aber begrenzt. Die Stadtbibliothek bitte daher bis zum 17. September um Anmeldung unter Telefon 07571 / 10 62 60 oder per E-Mail an bibliothek@sigmaringen.de.