Führung durch die Stadtbibliothek Sigmaringen

Der Kulturschwerpunkt im Landkreis Sigmaringen liegt in diesem Jahr auf den Bibliotheken und Archiven im Kreisgebiet. Am Montag, 19. September, um 19 Uhr lädt daher die Stadtbibliothek Sigmaringen zu einer Führung für Erwachsene durch die physischen und digitalen Bestände ein. Neben einem allgemeinen Überblick zu den Medien- und Serviceangeboten und einem Rundgang durch die Räumlichkeiten bestehe auch die Möglichkeit, sich einen Bibliotheksausweis ausstellen zu lassen und etwas auszuleihen, betont die Stadtbibliothek. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Teilnehmerplätze aber begrenzt. Um Anmeldung bis Samstag, 17. September, unter 07571 / 106260 oder per E-Mail an bibliothek@sigmaringen.de wird daher gebeten.