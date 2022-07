Führung durch die Hochschulbibliothek für alle

Die Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beteiligt sich am diesjährigen Kulturschwerpunkt „Archive und Bibliotheken im Landkreis Sigmaringen" und bietet am Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr eine Führung am Standort Sigmaringen, Anton-Günther-Straße 51, an. Die langjährige Leiterin Susanne Fuchs gibt Einblicke in den vor allem digital geprägten Bestand und erklärt, wie jeder die Bibliothek nutzen kann – nicht nur Angehörige der Hochschule.

Die Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist laut Mitteilung mittendrin im Übergang vom analogen ins digitale Zeitalter. Bereits heute habe die Einrichtung mehr E-Books als Printmedien im Bestand. Diese Entwicklung verändere die Bibliothek auch optisch: So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr wesentlich mehr gedruckte Medien aussortiert als neu angeschafft – der digitale Wandel schafft sichtbaren Platz.

Allerdings verändern sich die Menschen nicht ganz so rasant wie die Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter mit sich bringt: „Wer die Schwelle zu uns überschreitet, will meistens tatsächlich gedruckte Bücher", sagt Susanne Fuchs. „Doch wer als Bibliothek schnell, leistungsfähig und aktuell sein will, kommt am E-Book nicht vorbei. Und dass der digitale Wandel so rasant vor sich geht, dazu hat auch die Corona-Pandemie beigetragen."

Längst gehören auch Zeitschriften und Zeitungen im Online-Format zum Bestand der Hochschulbibliothek. Außerdem stehen den Nutzerinnen und Nutzern zahlreiche wissenschaftliche Datenbanken mit tagesaktuellen Informationen zur Verfügung – ein Angebot, das durchaus mit denen der großen Hochschul- und Universitätsbibliotheken mithalten kann. Eine Anmeldung beim Kreisarchiv ist erforderlich unter der Telefonnummer 07571 / 1021141 oder per E-Mail: kultur@lrasig.de.