FSJler überzeugt mit Projekt über Vichy-Regierung

Durch Freiwilligendienste haben junge Menschen die Möglichkeit, sich gemeinnützig zu engagieren und sich über die Wünsche für die eigene Zukunft klarer zu werden. Ein solches Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur für Schul- und Studienabsolventen bietet das Staatsarchiv Sigmaringen seit mehreren Jahren an. Mit Johannes Weißhaupt aus Meßkirch hat nun der insgesamt siebte Freiwillige sein FSJ im Kulturbereich im Staatsarchiv Sigmaringen erfolgreich abgeschlossen. Als Dank für seinen engagierten Einsatz überreichte ihm der Leiter des Staatsarchivs Franz-Josef Ziwes im Rahmen einer kleinen Feierstunde das offizielle Zertifikat „Freiwilligendienste Kultur und Bildung“.

Der Archivleiter betonte Selbstständigkeit und Eigeninitiative, mit der Weißhaupt in den vergangenen zwölf Monaten den Herausforderungen in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit begegnete. Besonders erwähnenswert fand er ein selbstständig konzipiertes archivpädagogisches Unterrichtsmodul zum Aufenthalt der französischen Vichy-Regierung in Sigmaringen sowie eine wissenschaftliche Studie über die Beziehungen des NS-Gesandten in der Slowakei, Hanns Ludin, und seiner Familie nach Oberschwaben in der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Die Nachfolge von Weißhaupt hat Anfang September Raphael Schmid angetreten. Der aus dem bayerischen Bad Aibling stammende Freiwillige wurde von Ziwes an seinem neuen Einsatzplatz begrüßt. Er wird für sein FSJ wie sein Vorgänger vor allem Aufgaben in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatsarchivs wahrnehmen. Neben Archivführungen und der Betreuung von Schülergruppen wird ein besonderer Schwerpunkt auf der Vorbereitung zweier Ausstellungen liegen, die im kommenden Jahr in den Räumlichkeiten des Staatsarchivs gezeigt werden sollen.