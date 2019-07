FSJler thematisiert Nachkriegszeit

Über die Entbehrungen der Nachkriegszeit hat Laurencius Griener, der zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sigmaringer Staatsarchiv absolviert, im Spiegelsaal referiert. Unter dem Titel „Es war viel schlimmer als vorher“ glich er dabei die Erzählungen von Verwandten mit den historischen Tatsachen ab. Der Vortrag war Teil des sogenannten eigenverantwortlichen Projekts, das Griener im Rahmen seines FSJs umsetzte.

Seine Quellen sind zum einen das Tagebuch von Maximilian Schaitel (1891 bis 1973), der die Sigmaringer Verhältnisse notierte, und die Zeitzeugenbefragung von Ute Wiedemeyer-Schellinger, die sie 1991 in Burladingen durchgeführt hat.

Zum Einmarsch der Franzosen gibt es wenig Material

Zuerst thematisierte Griener den Einmarsch der Franzosen am 22. April in Sigmaringen und am 24. April 1945 in Burladingen sowie die ersten Wochen danach, „in denen die Schrecken des Krieges zum ersten Mal seit vielen Generationen vor und hinter deutschen Haustüren Einzug hielten.“ Hier gibt es wenig Aktenmaterial und wenige Fotos – wahrscheinlich, so Griener, weil Fotoapparate abgegeben werden mussten.

In beiden Orten verlief die Besatzung ähnlich, sagt er: „Zunächst wurden die Orte aus den umliegenden Höhen beschossen, um die Bewohner in die Häuser zu treiben. In Burladingen kam dabei niemand zu Schaden, in Sigmaringen gab es zwei Tote und einige Verletzte.“ Es kam zu Plünderungen, gewalttätigen Ausschreitungen und sogar Vergewaltigungen durch Angehörige der Besatzungstruppen oder durch befreite Zwangsarbeiter. Die Anordnung, dass die Haustüren nicht verschlossen werden durften, war für die Bevölkerung besonders bitter, fuhr Griener fort. Er listete mehrere Bespiele von Maximilian Schaitel und den Zeitzeugen aus Burladingen auf.

Das Kriegsende brachte nicht den Frieden

Ernüchternd sei für manche gewesen, dass das Ende des Krieges nicht den Frieden brachte. So geht Griener davon aus, dass nicht wenige Einwohner trotz der Propaganda bis zum letzten Kriegstag, auf die Franzosen eher als Befreier von der Herrschaft der Nationalsozialisten gehofft hatten.

Im zweiten Teil widmete sich Griener der Zeit bis zur Währungsreform im Jahr 1948. Auch hier brachte er zahlreiche Beispiele, wie die französischen Besatzungssoldaten Möbel, Bettwäsche oder Besteck beschlagnahmt und mitgenommen haben. Exportfähig war Holz. Bald erreichte der Einschlag 350 Prozent der normalen Rate, was zahlreiche Kahlschläge zur Folge hatte. Die Versorgung mit Lebensmitteln in der ländlichen Region war nicht gut, aber nicht so gravierend, wie in der Stadt.

Am Ende seines Vortrags forderte Griener die Zuhörer auf, selbst Erlebtes oder Erzähltes beizusteuern. So erfuhr er von einem Großvater, der im Bett der gelähmten Ehefrau und davorsitzender Ordensfrau, zwei Speckseiten verstecken konnte – oder von den Marokkanern, die der Mutter zwei Hühner gelassen haben.

Ingrid Glückler musste als kleines Mädchen immer auf einer Kiste sitzen, in der die größeren Mädchen versteckt waren, und weinen, damit die Soldaten schnell wieder abzogen. Mehrere berichteten, dass die Besatzer das Wasser nicht abdrehten und die Lampen nie ausmachten. Die lebhaften Gespräche im Anschluss zeigten, dass es zum Thema noch einiges zu sagen gibt.