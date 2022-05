Frühstücks-Treffen für Frauen erwartet rund 200 Teilnehmerinnen

Impulse - Begegnungen - Gespräche: diesen Dreiklang möchten die Veranstalterinnen des großen, kreisweiten Frühstücks-Treffen für Frauen in der Balinger Stadthalle anbieten. Nach pandemiebedingter Pause soll es am Samstag, 21. Mai, mit einem Konzert-Frühstück zum Thema „Mitten im Leben“ mit der Sängerin Sefora Nelson wieder voll losgehen. Die Teilnehmerinnen können von 8.45 Uhr bis 11 Uhr den Klängen einer der bekanntesten Künstlerinnen der modernen, christlichen Musikszene lauschen, und an Gruppentischen miteinander bei Frühstück und Getränken ins Gespräch kommen.

Veranstalterin Cornelia Hensel drückte im Vorfeld der Veranstaltung ihre Bewunderung für die gebürtige Freudenstädterin aus: „Dass die Sängerin ihr Publikum regelmäßig mitten ins Herz trifft, liegt nicht zuletzt daran, dass sie außergewöhnlich authentisch und ehrlich aus dem Leben erzählt. Die Tatsache, dass die italo-deutsche Künstlerin Musik und Theologie studiert hat, gibt ihren Werken und Auftritten eine besondere Substanz, Tiefe und Vielfalt. Sefora in eine Schublade zu stecken ist daher nicht nur zwecklos, es ist unmöglich.“ Zu den insgesamt fünf deutschsprachigen Bestseller-Soloalben brachte die international bekannte Künstlerin in den letzten Jahren auch Alben auf Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch heraus. Im Herbst 2021 erschien zudem ihre erste Weihnachtsplatte.

Anmeldungen im Vorverkauf müssen bis spätestens Mittwoch, 18. Mai, eingehen. Die Karten für das Konzert inklusive Frühstück können für 21 Euro an der Theaterkasse der Stadthalle Balingen (Tel. 07433 / 90 08 420) oder bei Bürobedarf Gonser in Albstadt-Tailfingen (Tel. 07432 / 32 72) erworben werden. Auch in anderen Kommunen des Kreises können bei direkten Ansprechpartnerinnen vor Ort Karten erworben werden: In Rosenfeld bei Marie-Luise Rühle (Tel. 07428 / 21 85), in Winterlingen bei Ursula Kissling (Tel. 07434 / 16 28), in Hechingen bei Claudia Fleischmann (Tel. 07471 / 135 72) und in Meßstetten-Tieringen bei Hildegard Clesle (Tel. 07436 / 90 19 90).