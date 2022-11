Früherer Polizeipräsident Ekkehard Falk ist tot

Er war einer der höchstrangigsten Polizeibeamten in Baden-Württemberg: Ekkehard Falk ist am Donnerstag, 17. November, im Alter von 63 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Im Mai 2020 wurde Falk in den Ruhestand verabschiedet. Nach SZ-Informationen soll Falk in seinem Urlaub gestorben sein. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 24. November, um 10 Uhr in der Schlosskirche in Altshausen statt. Die anschließende Beerdigung ist auf dem Friedhof in seinem Wohnort Fleischwangen.

Letzte berufliche Station

Ekkehard Falk bekleidete mehrere Spitzenämter bei der Landespolizei Baden-Württemberg, unter anderem bei der ehemaligen Landespolizeidirektion Tübingen, beim Polizeipräsidium Konstanz, dem er bis 2017 als Polizeipräsident vorstand, und zuletzt als Leiter der Projektgruppe der Polizeistrukturreform 2020. Er trat 1975 in den Polizeidienst ein.

Von 2000 bis 2005 war er bei der Polizeidirektion Ravensburg Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und stellvertretender Leiter der Dienststelle. Anschließend wechselte er als Leiter der Polizeidirektion nach Sigmaringen, ehe er nach Konstanz wechselte. Es war seine letzte berufliche Station. „Persönlichkeiten wie ihm ist es zu verdanken, dass wir in unserem Land seit Jahrzehnten sicher leben können“, sagte Innenstaatssekretär Wilfried Klenk bei Falks Verabschiedung vor zweieinhalb Jahren.

Erst vor einem Monat übernahm Falk (Mitte) einen Posten im Vorstand des FV Ravensburg, um Oliver Schneider (links) und Roland Reischmann zu unterstützen. Am vergangenen Donnerstag ist Falk gestorben. (Foto: Inge Hartmann)

Falk suchte in seiner Zeit nach seinem Polizeidienst nach neuen Herausforderungen, wurde erst vor einem Monat in den Vorstand des FV Ravensburg gewählt, um zusammen mit Roland Reischmann und Oliver Schneider die Geschicke des Fußball-Oberligisten zu leiten.

Katholisches Dekanat trauert

Ekkehard Falk war zudem sehr gläubig und engagierte sich daher auch für das katholische Dekanat Saulgau, das ebenfalls um ihn trauert. Er gehörte seit 2010 dem Dekanatsrat an und stand diesem seit 2015 als gewählter Vorsitzender vor. Die Gründung der Bruder-Konrad-Stiftung des Dekanats Saulgau und seine Tätigkeit im Kuratorium dieser Stiftung, die Kindern in Notlagen hilft, waren ihm ein ganz persönliches Anliegen. Im Bereich der katholischen Erwachsenenbildung setzte Falk bedeutende Akzente zur Verbindung der Botschaft Jesu Christi mit dem Leben der heutigen Menschen.