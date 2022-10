Frischer Wind im Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Beginn des neuen Schuljahres erhielt auch das Kollegium der Liebfrauenschule kompetente und motivierte Verstärkung: Spanisch-, Englisch und DaF-Lehrerin Chantal Marré lernte die spanische Sprache durch einen Auslandsaufenthalt in Lateinamerika nach dem Abitur kennen und lieben. Als sie zum ersten Mal die Kapelle des LIZE betrat und die dortigen Regenbogenfahnen sah, wusste sie: „Das isses!“ Und nun ist sie begeisternder Dreh- und Angelpunkt des Spanischunterrichts an der Liebfrauenschule. Die aus Langenenslingen stammende Desiree Klaiber zieht es – nach einem Studium in Tübingen und Lehrtätigkeit bei Stuttgart – zusammen mit ihrer Familie zurück in ihre alte Heimat. Sie wird das Kollegium in den Fächern Deutsch, Geographie und Englisch ergänzen. Besonders das Schulprofil und das gelebte Miteinander habe sie bei der Entscheidung für die Liebfrauenschule überzeugt. Mit den Fächern Mathematik und Kunst verstärkt Anna Jäger die Schule nach einem Studium in Weingarten. Seit ihrer Kindheit vielseitig künstlerisch aktiv und als studentische Hilfskraft während des Studiums verantwortlich für das offene Atelier, in dem andere Kunststudierende in deren bildnerischem Schaffen betreut wurden, reizen sie am LIZE vor allem die Möglichkeiten im Kunstunterricht am Gymnasium.

Nadine Schieber machte bereits in ihrem Referendariat vor zwei Jahren Bekanntschaft mit der Liebfrauenschule und war von der Atmosphäre an der Schule besonders angetan. Nach einer kurzen Stippvisite an einer Grundschule freut sich die Schulgemeinschaft nun sehr, dass sie zurück ans LIZE wechseln durfte. Die begeisterte Sängerin möchte die Schüler für ihre Fächer Deutsch und katholische Religion begeistern und zeigen, dass Religion eigentlich jeden etwas angeht. Die Realschule erhält gleich Unterstützung von zwei Referendaren: Für Florian Besch ist es in seinem Referendariat die erste Phase der Lehrerausbildung. Als gelernter Zimmermann liegt seine Fächerkombination Technik/Sport nahe, aber auch seine Erfahrung im Bereich Erlebnispädagogik mit Schulklassen macht ihn zu einer sehr willkommenen Bereicherung des Kollegiums. Zusätzlich beginnt für die Referendarin Simone Schwarz (Deutsch, kath. Religion) die zweite und entscheidende Phase ihrer Lehrerausbildung – der eigenständige Unterricht. Sie unterstützt zusätzlich bei Organisation und Durchführung der Schulgottesdienste.