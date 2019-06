Frischer Putz für den fürstlichen Uhrenturm

Wer von der Sigmaringer Donaubühne aus zum Hohezollernschloss blickt, dem fällt derzeit ein Holzgerüst am Uhrenturm auf. „Es stehen Renovierungsarbeiten am Putz an“, sagt Marco Hinder von der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, „nichts Spektakuläres.“ Denn: „Über die Jahrzehnte bröckelt es immer irgendwo.“ Die betroffene Fläche sei klein, aber weit oben. Daher sei ein Gerüst aufgestellt worden. Am Turm sei Feuchtigkeit in den Putz eingedrungen, sodass dieser abgefallen sei. „Bei nächster Gelegenheit wird an der sanierungsbedürftigen Stelle wieder historischer Putz aufgetragen“, sagt Hinder.