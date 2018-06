Fridi Miller: Was die Dauerkandidatin bei Bürgermeister-Wahlen antreibt

Bis zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. Juli, porträtieren wir alle sieben Bewerber. Im fünften Teil der Serie stellen wir heute Friedhild Miller vor. Die 48-Jährige hat sich landesweit einen Namen als Dauerkandidatin bei Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen gemacht. Über ihre Beweggründe und die Bewerbung in Sigmaringen sprach Redakteurin Anna Ernst telefonisch mit ihr.

Wer sind Sie?

Fridi Miller lebt in Sindelfingen. Zeit, nach Sigmaringen zu kommen, hat sie nicht gefunden. Sie sei derzeit sehr beschäftigt: „Ich muss noch die Wahl in Weinheim anfechten und die Fristen einhalten“, erklärt sie. Am Telefon klingt ihre Stimme sanftmütig, fast etwas schüchtern. Auf die Frage, wie sie sich charakterisiere, antwortet sie ohne lange Nachzudenken mit ihrem Wahlslogan: „Ganz einfach: Ich bin Fridi. Unabhängig, unbestechlich, ehrlich, bürgernah“, sagt Miller. Diesen Spruch habe sie auch schon auf ihre Plakate für die Bundestagswahl gedruckt. Schließlich fügt sie – etwas persönlicher – hinzu: „Und ich bin Mama – von ganzem Herzen.“

Was qualifiziert Sie?

Im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern kann Fridi Miller kaum politische oder verwaltungstechnische Erfahrung geltend machen. Sie setzt auf das Vertrauen der Wähler. „Ich handle zum Wohle aller Menschen und völlig uneigennützig“, beteuert sie. Das würde sie besser qualifizieren als viele andere, die bereits andernorts Bürgermeisterämter bekleiden.

Warum wollen Sie Bürgermeisterin in Sigmaringen werden?

Es sei vor allem ein Thema, das sie bei ihren unzähligen Bewerbungen antreibe – auch in Sigmaringen: „Organisierter Kinderhandel. Den bekämpfe ich seit Jahren.“ Die Mutter einer Tochter hegt offenen Groll gegen Justiz und Ämter. „Sie können willkürlich andere Menschen zerstören. Und da ist überall Scientology involviert“, behauptet sie. Sie selbst habe beim Thema Sorgerecht schlechte Erfahrungen mit Jugendämtern gemacht. Rechtswidrig habe der Staat ihr in der Vergangenheit ihr Kind nehmen wollen, führt sie aus. „Mit meinen Bewerbungen möchte ich auf den Kinderhandel aufmerksam machen und für Kinder- und Menschenrechte kämpfen.“ Es ist ein Thema, über das sie stundenlang sprechen könne. Mehr als hundert Strafanzeigen hat sie gegen Richter und Vollstreckungsbeamte gestellt. Mit der Sigmaringer Lokalpolitik hingegen ist Miller bislang kaum vertraut, auch wenn sie versuche, sich einzuarbeiten.

Was für ein Mensch sind Sie?

„Ich bin ein Mensch, der konsequent den Weg der Wahrheit, Gleichheit und Gerechtigkeit geht“, so Miller. Außerdem sei sie „völlig unerpressbar“: „Ich war die erste offizielle Telefonsex-Frau in Deutschland. Ich habe schon immer zu meinem Leben gestanden.“ Nicht ohne Stolz erzählt sie von öffentlichen Auftritten: „Ich war damals schon bei den ganzen TV-Größen in den Talkshows.“ Mit jeder weiteren Bürgermeister-Bewerbung und Wahl-Anfechtung wolle sie noch stärker in die Öffentlichkeit rücken und für ihre Anliegen Gehör finden. „Für die Aufmerksamkeit lohnt sich die Bewerbung“, sagt Miller, die sich selbst als „Aufklärungspolitikerin“ bezeichnet. „Na ja, aber Chancen, zu gewinnen, habe ich ja doch nicht“, räumt sie ein. Sie nimmt es gelassen: „Von den anderen Bewerbern haben einige auch gute Punkte, bei denen ich zustimme.“

Persönliche Fragen an die Kandidaten:

Wo sind Sie an einem Samstag in Sigmaringen anzutreffen?

Miller: „Wenn es ein Wellness-Spaßbad gibt, dann da. Aber das gibt es nicht in Sigmaringen, glaube ich. Oder? Sowas wäre ja für die Stadt auch noch gut.“

Welchen fahrbaren Untersatz bevorzugen Sie - einen Dienstwagen oder ein Dienstfahrrad?

Miller: „Ich bräuchte keinen Dienstwagen. Ich würde selber zu meinen Terminen fahren – mit meinem „Merkel muss weg/Fridi für Deutschland“-Porsche Boxter S. Der ist Baujahr 2002, aber er sieht neuer aus.“

Welches Tier wären Sie?

Miller: „Ein Löwe. Das bin ich auch vom Sternzeichen her. Löwen und Löwinnen beschützen ihre Jungen mit aller Macht. Das passt gut zu mir.“