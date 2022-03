Fridays for Future: Vier Gruppen laden für Freitag zum Klimastreik ein

Zum nächsten Klimastreik in der Region laden für Freitag, 25. März, Fridays for Future Albstadt, Fridays for Future Sigmaringen, Christians for Future Sigmaringen und Fairwandel Sigmaringen unter dem Motto „People not Profit“ ein. Start ist um 13.30 Uhr in Albstadt, wo eine Kundgebung am Marktbrunnen stattfindet. Es wird eine Schilderleine geben. Teilnehmende haben die Möglichkeit daran mitgebrachte Schilder anzuhängen. Weiter geht es um 15 Uhr in Sigmaringen, wo in der Stadtkirche eine 20-minütige Andacht geplant ist. Die Demonstration beginnt um 15.30 Uhr am Bahnhof, von wo aus die Gruppe in die Innenstadt zieht. Der Aktionstag, der deutschlandweit stattfindet, wird von allen vier Initiativen organisiert und endet am Sigmaringer Rathausplatz mit einer Kundgebung mit offenem Mikro. Es gelten die aktuellen Coronaverordnungen.

Genauere Infos gibt es auf den Instagramkanälen @fffsig und @fridays.for.future.albstadt oder der Webseite